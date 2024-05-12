Водитель утонувшего вместе с людьми автобуса заметил проблему с тормозами до аварии

Фонтанка: водитель утонувшего автобуса заметил проблему с тормозами до аварии

12 мая 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Водитель утонувшего автобуса заметил проблему с тормозами до аварии, передает «Фонтанка» Фото: Петр Ковалев/ТАСС новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере Водитель утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса с людьми Рахматшох Курбонов сообщил, что обнаружил проблему с тормозами у транспортного средства за два часа до аварии. Об этом сообщила «Фонтанка». «На линию Курбонов в итоге выехал около восьми утра. Примерно в 11 часов он заметил, что с тормозами что-то не так», — передает «Фонтанка» в своем telegram-канале. Водитель отметил, что при остановке автобус проезжал пару лишних метров, за что ему делали замечания пассажиры. По словам мужчины, за свою смену он водил не один неисправный автобус. До этого, он отвез в ремонтную мастерскую автобус с неработающим поворотником. Издание отмечает, что сегодня, 12 мая, суд примет решение, арестовать водителя автобуса или нет. В Санкт-Петербурге на Поцелуевом мосту автобус упал в реку Мойку после ДТП. Водитель автобуса Рахматшох Курбонов, был задержан. Октябрьский районный суд изолировал его от общества до 9 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса с людьми Рахматшох Курбонов сообщил, что обнаружил проблему с тормозами у транспортного средства за два часа до аварии. Об этом сообщила «Фонтанка». «На линию Курбонов в итоге выехал около восьми утра. Примерно в 11 часов он заметил, что с тормозами что-то не так», — передает «Фонтанка» в своем telegram-канале. Водитель отметил, что при остановке автобус проезжал пару лишних метров, за что ему делали замечания пассажиры. По словам мужчины, за свою смену он водил не один неисправный автобус. До этого, он отвез в ремонтную мастерскую автобус с неработающим поворотником. Издание отмечает, что сегодня, 12 мая, суд примет решение, арестовать водителя автобуса или нет. В Санкт-Петербурге на Поцелуевом мосту автобус упал в реку Мойку после ДТП. Водитель автобуса Рахматшох Курбонов, был задержан. Октябрьский районный суд изолировал его от общества до 9 июля.