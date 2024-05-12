Из-под завалов в Белгороде достали еще двоих погибших

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, струна
На данный момент известно о трех погибших под завалами в Белгороде Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Из-под завалов обрушившегося в Белгороде жилого дома извлекли двух погибших. Об этом сообщили в МЧС. Всего известно о четырех трупах в результате трагедии.

Новость по теме
Последствия обрушения дома в Белгороде. Фоторепортаж

«К сожалению, еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже сообщал о двух погибших.

Подъезд жилого дома обрушился 12 мая в результате атаки ВСУ. Позже у дома обвалилась и крыша.

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Из-под завалов обрушившегося в Белгороде жилого дома извлекли двух погибших. Об этом сообщили в МЧС. Всего известно о четырех трупах в результате трагедии. «К сожалению, еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже сообщал о двух погибших. Подъезд жилого дома обрушился 12 мая в результате атаки ВСУ. Позже у дома обвалилась и крыша.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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