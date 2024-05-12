Из-под завалов в Белгороде достали еще двоих погибших

На данный момент известно о трех погибших под завалами в Белгороде
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Из-под завалов обрушившегося в Белгороде жилого дома извлекли двух погибших. Об этом сообщили в МЧС. Всего известно о четырех трупах в результате трагедии.
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«К сожалению, еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде», — говорится в сообщении ведомства в
Подъезд жилого дома обрушился 12 мая в результате атаки ВСУ. Позже у дома обвалилась и крыша.
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