Из-под завалов в Белгороде достали еще двоих погибших

12 мая 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

Из-под завалов обрушившегося в Белгороде жилого дома извлекли двух погибших. Об этом сообщили в МЧС. Всего известно о четырех трупах в результате трагедии. «К сожалению, еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже сообщал о двух погибших. Подъезд жилого дома обрушился 12 мая в результате атаки ВСУ. Позже у дома обвалилась и крыша.