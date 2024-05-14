14 мая 2024

Курганского разведчика Консула назначили командиром мотострелковой роты. Фото

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Боец СВО из Шадринска получил повышение Фото:
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Курганский разведчик с позывным Консул из зоны СВО, имеющий несколько госнаград, получил повышение по службе. Бойца из Шадринска назначили командиром мотострелковой роты. Об этом сообщается в одном из волонтерских telegram-каналов.

«Наш героический разведчик командир взвода „Консул“, в тяжелейших боях, заслуживший признание и уважение бойцов, пошел на повышение! Его назначили командиром мотострелковой роты», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик Консул получил орден Мужества за взятие Авдеевки. Также сообщалось, что военный с помощью дрона-камикадзе помог уничтожить две роты ВСУ и натовскую БМП Bradley.

Курганский разведчик Консул назначен командиром мотострелковой роты
Курганский разведчик Консул назначен командиром мотострелковой роты
Фото:

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Курганский разведчик с позывным Консул из зоны СВО, имеющий несколько госнаград, получил повышение по службе. Бойца из Шадринска назначили командиром мотострелковой роты. Об этом сообщается в одном из волонтерских telegram-каналов. «Наш героический разведчик командир взвода „Консул“, в тяжелейших боях, заслуживший признание и уважение бойцов, пошел на повышение! Его назначили командиром мотострелковой роты», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик Консул получил орден Мужества за взятие Авдеевки. Также сообщалось, что военный с помощью дрона-камикадзе помог уничтожить две роты ВСУ и натовскую БМП Bradley.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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