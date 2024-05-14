Курганский разведчик с позывным Консул из зоны СВО, имеющий несколько госнаград, получил повышение по службе. Бойца из Шадринска назначили командиром мотострелковой роты. Об этом сообщается в одном из волонтерских telegram-каналов.
«Наш героический разведчик командир взвода „Консул“, в тяжелейших боях, заслуживший признание и уважение бойцов, пошел на повышение! Его назначили командиром мотострелковой роты», — говорится в сообщении.
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Курганский разведчик с позывным Консул из зоны СВО, имеющий несколько госнаград, получил повышение по службе. Бойца из Шадринска назначили командиром мотострелковой роты. Об этом сообщается в одном из волонтерских telegram-каналов. «Наш героический разведчик командир взвода „Консул“, в тяжелейших боях, заслуживший признание и уважение бойцов, пошел на повышение! Его назначили командиром мотострелковой роты», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик Консул получил орден Мужества за взятие Авдеевки. Также сообщалось, что военный с помощью дрона-камикадзе помог уничтожить две роты ВСУ и натовскую БМП Bradley.