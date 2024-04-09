Общество Курганский разведчик Консул получил орден Мужества за взятие Авдеевки. Видео 10 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 + Курганский разведчик получил госнаграду за участие в зоне СВО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир разведки с позывным Консул из Курганской области получил Орден Мужества за взятие Авдеевки. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Я считаю, что это награда не только моя, но и моих товарищей. Работа была проделана на самом деле тяжелая: проверить разминирование, провести зачистку противника. Оценили за слаженную работу», — рассказал военнослужащий Консул. По словам бойца, самой сложной работой в Авдеевке были подступы к позициям ВСУ. Украинские солдаты укрывались в блиндажах и окопах. Приходилось пробивать много дорог с сослуживцами из инженерных войск, чтобы зайти и завести пехоту. Ранее URA.RU писало, что курганский боец Консул с помощью дрона-камикадзе помог уничтожить две роты ВСУ и американскую БМП Bradley. Также сообщалось, что курганцы собрали сотни тысяч на новый беспилотник для разведчиков Консула и Челентано. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Командир разведки с позывным Консул из Курганской области получил Орден Мужества за взятие Авдеевки. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Я считаю, что это награда не только моя, но и моих товарищей. Работа была проделана на самом деле тяжелая: проверить разминирование, провести зачистку противника. Оценили за слаженную работу», — рассказал военнослужащий Консул. По словам бойца, самой сложной работой в Авдеевке были подступы к позициям ВСУ. Украинские солдаты укрывались в блиндажах и окопах. Приходилось пробивать много дорог с сослуживцами из инженерных войск, чтобы зайти и завести пехоту. Ранее URA.RU писало, что курганский боец Консул с помощью дрона-камикадзе помог уничтожить две роты ВСУ и американскую БМП Bradley. Также сообщалось, что курганцы собрали сотни тысяч на новый беспилотник для разведчиков Консула и Челентано. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям