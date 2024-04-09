09 апреля 2024

Курганский разведчик Консул получил орден Мужества за взятие Авдеевки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Курганский разведчик получил госнаграду за участие в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир разведки с позывным Консул из Курганской области получил Орден Мужества за взятие Авдеевки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Я считаю, что это награда не только моя, но и моих товарищей. Работа была проделана на самом деле тяжелая: проверить разминирование, провести зачистку противника. Оценили за слаженную работу», — рассказал военнослужащий Консул.

По словам бойца, самой сложной работой в Авдеевке были подступы к позициям ВСУ. Украинские солдаты укрывались в блиндажах и окопах. Приходилось пробивать много дорог с сослуживцами из инженерных войск, чтобы зайти и завести пехоту.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец Консул с помощью дрона-камикадзе помог уничтожить две роты ВСУ и американскую БМП Bradley. Также сообщалось, что курганцы собрали сотни тысяч на новый беспилотник для разведчиков Консула и Челентано.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командир разведки с позывным Консул из Курганской области получил Орден Мужества за взятие Авдеевки. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Я считаю, что это награда не только моя, но и моих товарищей. Работа была проделана на самом деле тяжелая: проверить разминирование, провести зачистку противника. Оценили за слаженную работу», — рассказал военнослужащий Консул. По словам бойца, самой сложной работой в Авдеевке были подступы к позициям ВСУ. Украинские солдаты укрывались в блиндажах и окопах. Приходилось пробивать много дорог с сослуживцами из инженерных войск, чтобы зайти и завести пехоту. Ранее URA.RU писало, что курганский боец Консул с помощью дрона-камикадзе помог уничтожить две роты ВСУ и американскую БМП Bradley. Также сообщалось, что курганцы собрали сотни тысяч на новый беспилотник для разведчиков Консула и Челентано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...