Командир разведки с позывным Консул из Курганской области получил Орден Мужества за взятие Авдеевки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Я считаю, что это награда не только моя, но и моих товарищей. Работа была проделана на самом деле тяжелая: проверить разминирование, провести зачистку противника. Оценили за слаженную работу», — рассказал военнослужащий Консул.
По словам бойца, самой сложной работой в Авдеевке были подступы к позициям ВСУ. Украинские солдаты укрывались в блиндажах и окопах. Приходилось пробивать много дорог с сослуживцами из инженерных войск, чтобы зайти и завести пехоту.
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Командир разведки с позывным Консул из Курганской области получил Орден Мужества за взятие Авдеевки. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Я считаю, что это награда не только моя, но и моих товарищей. Работа была проделана на самом деле тяжелая: проверить разминирование, провести зачистку противника. Оценили за слаженную работу», — рассказал военнослужащий Консул. По словам бойца, самой сложной работой в Авдеевке были подступы к позициям ВСУ. Украинские солдаты укрывались в блиндажах и окопах. Приходилось пробивать много дорог с сослуживцами из инженерных войск, чтобы зайти и завести пехоту. Ранее URA.RU писало, что курганский боец Консул с помощью дрона-камикадзе помог уничтожить две роты ВСУ и американскую БМП Bradley. Также сообщалось, что курганцы собрали сотни тысяч на новый беспилотник для разведчиков Консула и Челентано.