Выдвижение на пост главы Минобороны РФ экономиста и бывшего вице-премьера правительства РФ, который, в числе прочего, курировал создание беспилотных систем, Андрея Белоусова, помогло рационализировать военные расходы и внедрить новые военные системы в ВС РФ. В частности, в конце 2024 года Белоусов объявил о создании нового рода войск — войск беспилотных систем (ВБС).
После вступления Белоусова в должность главы МО, в ведомстве произошел ряд ключевых изменений, пишет деловое издание «Взгляд». Во-первых, опыт руководства гражданскими экономическими системами помог Белоусову более эффективно организовать распределение военных госсредств на самые необходимые направления. Во-вторых, новый министр обороны объявил о создании войск беспилотных систем (ВБС), которые специализируются на управлении FPV-дронами и тяжелыми беспилотниками.
В-третьих, Белоусов избавил ведомство от избыточных управленческих звеньев, сократив количество лишних процедур в пять-десять раз, а сроки — в пять и более. Также планируется ввести в МО интегрированную информационную систему. В-четвертых, при новом главе МО ускорилось внедрение дронов, безэкипажных катеров, артиллерийских систем и высокоточных боеприпасов на вооружение ВС РФ. По словам самого министра обороны, теперь непосредственно в войсках разрабатываются инновационные технические средства, идет подготовка к полной инвентаризации войсковых разработок и их полигонных испытаний, а также выпуск лучших из них.
В-пятых, Белоусов поддержал внедрение народного военно-промышленного комплекса (ВПК) — войсковых новаторов и волонтеров, которые поставляют комплектующие и готовые изделия, не принятые на вооружение или снабжение. В частности, они предоставляют для ВС РФ ударные «дроны», переносимые роботизированные транспортеры и комплексы радиоэлектронной разведки и помех, эвакуационные тележки для раненых, доводчики, наводящие БПЛА до цели после того, как он влетел в зону помех противника.
По заявлениям самого главы МО, эти изменения российской военной машины направлены не только на победу СВО. Они также служат повышению потенциала России в целом, в том числе, в возможном противостоянии с НАТО в будущем.
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