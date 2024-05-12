12 мая 2024

Политолог Гращенков: государственник Белоусов снизит устранит коррупцию в армии

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Андрей Белоусов на посту первого вице-премьера отвечал за экономический блок правительства Фото:

Президент РФ Владимир Путин 12 мая предложил на пост министра обороны кандидатуру исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова, чтобы снизить коррупционную составляющую. Так политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков прокомментировал URA.RU самую неожиданную перестановку в новом составе правительства РФ.

«Владимир Путин предложил Белоусова потому что во главе Минобороны РФ стране сейчас необходим государственник. Белоусов — экономист, человек совершенно не военный, который должен будет привести в порядок всю структуру Минобороны, пострадавшую на фоне коррупционного скандала с арестом заместителя Шойгу — Тимура Иванова. Переназначения в правительстве проведены именно с точки зрения снижения коррупционной и прочей экономической нагрузки», — считает Илья Гращенков.

Собеседник агентства вспомнил негативный опыт на посту министра обороны Анатолия Сердюкова — бывшего руководителя ФНС, который, также не будучи военным, не смог и устранить коррупцию и стал ее частью. Сергей Шойгу, оставивший работу в Минобороны, пояснил Илья Гращенков, «остается членом команды президента и продолжит свою работу в новом качестве».

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Президент РФ Владимир Путин 12 мая предложил на пост министра обороны кандидатуру исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова, чтобы снизить коррупционную составляющую. Так политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков прокомментировал URA.RU самую неожиданную перестановку в новом составе правительства РФ. «Владимир Путин предложил Белоусова потому что во главе Минобороны РФ стране сейчас необходим государственник. Белоусов — экономист, человек совершенно не военный, который должен будет привести в порядок всю структуру Минобороны, пострадавшую на фоне коррупционного скандала с арестом заместителя Шойгу — Тимура Иванова. Переназначения в правительстве проведены именно с точки зрения снижения коррупционной и прочей экономической нагрузки», — считает Илья Гращенков. Собеседник агентства вспомнил негативный опыт на посту министра обороны Анатолия Сердюкова — бывшего руководителя ФНС, который, также не будучи военным, не смог и устранить коррупцию и стал ее частью. Сергей Шойгу, оставивший работу в Минобороны, пояснил Илья Гращенков, «остается членом команды президента и продолжит свою работу в новом качестве».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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