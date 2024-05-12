12 мая 2024

Политолог Селезнев: Белоусов сможет правильно распорядиться 6% ВВП страны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Губернаторская панель. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Андрей Белоусов является доктором экономических наук и ранее не был связан со структурами Минобороны Фото:

Предложение президента РФ Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова — доктора экономических наук — связана с размером расходов страны на оборонную промышленность и необходимостью их грамотной оптимизации. Об этом 12 мая в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев.

Новость по теме
Политолог Гращенков: государственник Белоусов устранит коррупцию в армии

«Андрей Белоусов — очень грамотный профессионал в вопросах экономики (доктор экономических наук — прим. URA.RU), стратегического планирования и оптимизации. Напомню, что на Минобороны приходится 6% ВВП страны. Хоть для военной сферы он гражданское лицо, но это не умаляет его авторитета. Тем более что военными и боевыми задачами продолжит заниматься Генеральный штаб», — пояснил политолог Павел Селезнев.

Селезнев считает, что в условиях де-факто переведенной на мобилизационные рельсы экономики, когда фронт и тыл должны работать как единый слаженный механизм, новый министр очевидно сможет обеспечить удовлетворение всех потребностей фронта. «От Белоусова сейчас требуется гарантировать максимальную отдачу на каждый вложенный рубль в достижение победы на СВО», — заключил собеседник агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предложение президента РФ Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова — доктора экономических наук — связана с размером расходов страны на оборонную промышленность и необходимостью их грамотной оптимизации. Об этом 12 мая в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев. «Андрей Белоусов — очень грамотный профессионал в вопросах экономики (доктор экономических наук — прим. URA.RU), стратегического планирования и оптимизации. Напомню, что на Минобороны приходится 6% ВВП страны. Хоть для военной сферы он гражданское лицо, но это не умаляет его авторитета. Тем более что военными и боевыми задачами продолжит заниматься Генеральный штаб», — пояснил политолог Павел Селезнев. Селезнев считает, что в условиях де-факто переведенной на мобилизационные рельсы экономики, когда фронт и тыл должны работать как единый слаженный механизм, новый министр очевидно сможет обеспечить удовлетворение всех потребностей фронта. «От Белоусова сейчас требуется гарантировать максимальную отдачу на каждый вложенный рубль в достижение победы на СВО», — заключил собеседник агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...