Политолог Селезнев: Белоусов сможет правильно распорядиться 6% ВВП страны

13 мая 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов является доктором экономических наук и ранее не был связан со структурами Минобороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предложение президента РФ Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова — доктора экономических наук — связана с размером расходов страны на оборонную промышленность и необходимостью их грамотной оптимизации. Об этом 12 мая в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев. Новость по теме Политолог Гращенков: государственник Белоусов устранит коррупцию в армии «Андрей Белоусов — очень грамотный профессионал в вопросах экономики (доктор экономических наук — прим. URA.RU), стратегического планирования и оптимизации. Напомню, что на Минобороны приходится 6% ВВП страны. Хоть для военной сферы он гражданское лицо, но это не умаляет его авторитета. Тем более что военными и боевыми задачами продолжит заниматься Генеральный штаб», — пояснил политолог Павел Селезнев. Селезнев считает, что в условиях де-факто переведенной на мобилизационные рельсы экономики, когда фронт и тыл должны работать как единый слаженный механизм, новый министр очевидно сможет обеспечить удовлетворение всех потребностей фронта. «От Белоусова сейчас требуется гарантировать максимальную отдачу на каждый вложенный рубль в достижение победы на СВО», — заключил собеседник агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предложение президента РФ Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова — доктора экономических наук — связана с размером расходов страны на оборонную промышленность и необходимостью их грамотной оптимизации. Об этом 12 мая в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев. «Андрей Белоусов — очень грамотный профессионал в вопросах экономики (доктор экономических наук — прим. URA.RU), стратегического планирования и оптимизации. Напомню, что на Минобороны приходится 6% ВВП страны. Хоть для военной сферы он гражданское лицо, но это не умаляет его авторитета. Тем более что военными и боевыми задачами продолжит заниматься Генеральный штаб», — пояснил политолог Павел Селезнев. Селезнев считает, что в условиях де-факто переведенной на мобилизационные рельсы экономики, когда фронт и тыл должны работать как единый слаженный механизм, новый министр очевидно сможет обеспечить удовлетворение всех потребностей фронта. «От Белоусова сейчас требуется гарантировать максимальную отдачу на каждый вложенный рубль в достижение победы на СВО», — заключил собеседник агентства.