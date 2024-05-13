Как Украина отреагировала на перестановки в Минобороны РФ: самые яркие заявления

Депутат Рады Кучеренко: назначение Белоусова трагично для Украины

13 мая 2024 в 09:17 Размер текста - 17 +

Украина отреагировала на назначение Александра Белоусова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин снял Шойгу с должности министра обороны РФ Президент России Владимир Путин 12 мая предложил сменить министра обороны страны. Теперь вместо Сергея Шойгу должность будет занимать Александр Белоусов. Тот ранее был первым вице-премьером страны. На Украине уже отреагировали на перестановки, и некоторые украинские эксперты уже прогнозируют проблемы для своей страны. URA.RU приводит реакцию украинских СМИ, депутатов и других представителей страны. Перестановки в МО — трагедия для Украины Украинский экономист Алексей Кущ в соцсети Х написал, что смена главы российского военного министерства приведет к еще более сильному развитию военно-промышленного комплекса РФ. Он также сравнил действия руководителей военных ведомств России и Украины, причем не в пользу последних. Далее заявление экономиста прокомментировал депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко. Он согласился со словами Куща и подчеркнул, что новое назначение является для Украины «трагичным». Белоусов поспособствовал росту экономики РФ Новость по теме Как на Западе отреагировали на смену главы Минобороны России: главные заявления Украинское издание «Страна» провело аналитику, связанную с новыми назначениями при Минобороны РФ. Авторы материала пришли к выводу, что Белоусов продолжит развивать экономику страны, но уже с учетом планирования расходов на военный сектор. Причем ранее Белоусов и так этим занимался, отмечают украинские журналисты. Авторы материала подчеркивают, что Белоусов считается идеологом концепции «военного кейсианства». Она предполагает увеличение экономики страны за счет вливания бюджетных денег в военный сектор. «Это стало одним из главных факторов наблюдаемого ныне экономического роста России», — уточняют авторы украинского издания, ссылаясь на мнения экспертов. Перестановки — часть обновления правительства РФ Авторы украинского СМИ Liga.net в целом связали перестановки в Минобороны с обновлением российского правительства после переизбрания Владимира Путина. Они также сослались на слова официального представителя Кремля Дмитрий Пескова, который отмечал, что экономику силового блока важно вписать в экономику страны в целом. Украинские авторы подытожили, что все чиновники, кто занял новые должности «выступают против Киева». Спекуляция Украины на тему «отставки» Шойгу Украинские СМИ также начали спекулировать на теме якобы отставке Сергея Шойгу с должности. Авторы уже сделали выводы, будто это доказывает недовольство российского руководства ходом СВО. Такого тезиса придерживаются авторы УНИАН. Это при условии, что президент РФ назначил Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза РФ, что можно расценивать как повышение, рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. В Кремле отмечали, что таким образом Шойгу также может повлиять на улучшение экономической ситуации в стране в целом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин 12 мая предложил сменить министра обороны страны. Теперь вместо Сергея Шойгу должность будет занимать Александр Белоусов. Тот ранее был первым вице-премьером страны. На Украине уже отреагировали на перестановки, и некоторые украинские эксперты уже прогнозируют проблемы для своей страны. URA.RU приводит реакцию украинских СМИ, депутатов и других представителей страны. Украинский экономист Алексей Кущ в соцсети Х написал, что смена главы российского военного министерства приведет к еще более сильному развитию военно-промышленного комплекса РФ. Он также сравнил действия руководителей военных ведомств России и Украины, причем не в пользу последних. Далее заявление экономиста прокомментировал депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко. Он согласился со словами Куща и подчеркнул, что новое назначение является для Украины «трагичным». Украинское издание «Страна» провело аналитику, связанную с новыми назначениями при Минобороны РФ. Авторы материала пришли к выводу, что Белоусов продолжит развивать экономику страны, но уже с учетом планирования расходов на военный сектор. Причем ранее Белоусов и так этим занимался, отмечают украинские журналисты. Авторы материала подчеркивают, что Белоусов считается идеологом концепции «военного кейсианства». Она предполагает увеличение экономики страны за счет вливания бюджетных денег в военный сектор. «Это стало одним из главных факторов наблюдаемого ныне экономического роста России», — уточняют авторы украинского издания, ссылаясь на мнения экспертов. Авторы украинского СМИ Liga.net в целом связали перестановки в Минобороны с обновлением российского правительства после переизбрания Владимира Путина. Они также сослались на слова официального представителя Кремля Дмитрий Пескова, который отмечал, что экономику силового блока важно вписать в экономику страны в целом. Украинские авторы подытожили, что все чиновники, кто занял новые должности «выступают против Киева». Украинские СМИ также начали спекулировать на теме якобы отставке Сергея Шойгу с должности. Авторы уже сделали выводы, будто это доказывает недовольство российского руководства ходом СВО. Такого тезиса придерживаются авторы УНИАН. Это при условии, что президент РФ назначил Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза РФ, что можно расценивать как повышение, рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. В Кремле отмечали, что таким образом Шойгу также может повлиять на улучшение экономической ситуации в стране в целом.