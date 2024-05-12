В мэрии Челябинска ответили на претензии жителей, опасающихся, что их дома снесут

В челябинском поселке не будут сносить частные дома из-за изменений в генплане

13 мая 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Публичные слушания по поводу изменений в генплане пройдут 16 мая в Челябинске Фото: Илья Московец © URA.RU В мэрии Челябинска ответили на видеообращение жителей поселка Первоозерный, опасающихся, что на месте их домов построят новый микрорайон. Снос домов не планируется, сообщила 13 мая на аппаратном совещании начальник управления архитектуры Ольга Никитина. «Жители увидели изменения, которые мы презентовали, что сегодня у нас в генплане, и что мы планируем внести, и были вопросы локальные по территории квартала, которые они увидели, что они заняты на сегодня частным сектором, но отнесены к зоне смешанной застройки. Мы прокомментировали, что мы получили обращение с этого конкретного квартала по этим земельным участкам в плане того, что собственники просили нас наоборот оставить зону смешанной застройки, а не менять ее за зону ИЖС», — сообщила Никитина. Как отметила начальник управления архитектуры, в ходе обсуждения вживую жители подали просьбу все-таки оставить зону смешанной застройки. Это пожелание также учтут. В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова отметила, что там, где собственники продают свои жилые дома застройщикам, у них есть право обратиться и изменить статус земель. Но внести такие правки будет не так просто, поскольку есть ограничения по размеру участка, обеспеченности социальными объектами. Публичные слушания по вопросу корректировки генплана пройдут в Челябинске 16 мая. Ранее жители поселка Первоозерный в Челябинске выступили против строительства многоквартирных домов на территории частного сектора. Люди утверждали, что не подписывали никаких согласий на снос своих домов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мэрии Челябинска ответили на видеообращение жителей поселка Первоозерный, опасающихся, что на месте их домов построят новый микрорайон. Снос домов не планируется, сообщила 13 мая на аппаратном совещании начальник управления архитектуры Ольга Никитина. «Жители увидели изменения, которые мы презентовали, что сегодня у нас в генплане, и что мы планируем внести, и были вопросы локальные по территории квартала, которые они увидели, что они заняты на сегодня частным сектором, но отнесены к зоне смешанной застройки. Мы прокомментировали, что мы получили обращение с этого конкретного квартала по этим земельным участкам в плане того, что собственники просили нас наоборот оставить зону смешанной застройки, а не менять ее за зону ИЖС», — сообщила Никитина. Как отметила начальник управления архитектуры, в ходе обсуждения вживую жители подали просьбу все-таки оставить зону смешанной застройки. Это пожелание также учтут. В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова отметила, что там, где собственники продают свои жилые дома застройщикам, у них есть право обратиться и изменить статус земель. Но внести такие правки будет не так просто, поскольку есть ограничения по размеру участка, обеспеченности социальными объектами. Публичные слушания по вопросу корректировки генплана пройдут в Челябинске 16 мая. Ранее жители поселка Первоозерный в Челябинске выступили против строительства многоквартирных домов на территории частного сектора. Люди утверждали, что не подписывали никаких согласий на снос своих домов.