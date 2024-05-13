Правительство запустит финансирование российской орбитальной станции в 2024 году

13 мая 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Кандидат на пост первого вице-премьера Денис Мантуров ранее курировал космические программы России в качестве главы Минпромторга Фото: Анна Майорова © URA.RU В России стартует несколько новых программ по освоению космоса, главная из которых — строительство собственной орбитальной станции, финансирование которой начнется в 2024 году. Об этом заявил кандидат на пост первого вице-премьера правительства РФ Денис Мантуров в ходе пленарного заседания Госдумы 13 мая, в ходе которого парламентарии должны будут утвердить его кандидатуру. Статья по теме Во сколько России обошлась «Ангара-А5» и при чем тут БРИКС и ЕАЭС «[В правительстве мы] концентрируемся на строительстве российской орбитальной станции. С этого года начнется ее финансирование. Это обеспечит [России] непрерывность пилотируемых программ и научной деятельности в космосе», — заявил Мантуров. Трансляция его выступления велась в эфире телеканала «Дума.ТВ». Помимо орбитальной станции, Мантуров анонсировал создание на космодроме «Восточный» нового космического комплекса для ракет сверхтяжелого класса. «И еще один реализуемый проект — разработка многоразового носителя», — заключил Мантуров. Ранее ученый-физик и бывший коллега академика Сергея Королева — Натан Эйсмонт, комментируя URA.RU запуск тяжелой ракеты-носителя «Анагара-А5», рассказал о дальнейшем развитии космической отрасли и тех перспективах, которые открываются для России с запуском этой ракеты с космодрома «Восточный». «Ангара-А5» может быть усовершенствована до сверхтяжелой ракеты-носителя, что позволит России построить собственную космическую орбитальную станцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России стартует несколько новых программ по освоению космоса, главная из которых — строительство собственной орбитальной станции, финансирование которой начнется в 2024 году. Об этом заявил кандидат на пост первого вице-премьера правительства РФ Денис Мантуров в ходе пленарного заседания Госдумы 13 мая, в ходе которого парламентарии должны будут утвердить его кандидатуру. «[В правительстве мы] концентрируемся на строительстве российской орбитальной станции. С этого года начнется ее финансирование. Это обеспечит [России] непрерывность пилотируемых программ и научной деятельности в космосе», — заявил Мантуров. Трансляция его выступления велась в эфире телеканала «Дума.ТВ». Помимо орбитальной станции, Мантуров анонсировал создание на космодроме «Восточный» нового космического комплекса для ракет сверхтяжелого класса. «И еще один реализуемый проект — разработка многоразового носителя», — заключил Мантуров. Ранее ученый-физик и бывший коллега академика Сергея Королева — Натан Эйсмонт, комментируя URA.RU запуск тяжелой ракеты-носителя «Анагара-А5», рассказал о дальнейшем развитии космической отрасли и тех перспективах, которые открываются для России с запуском этой ракеты с космодрома «Восточный». «Ангара-А5» может быть усовершенствована до сверхтяжелой ракеты-носителя, что позволит России построить собственную космическую орбитальную станцию.