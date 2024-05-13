В Челябинске осудили курганца, «слившего» телефонные разговоры клиентов

В Челябинске осудили сотрудника связи, продавшего телефонные разговоры клиентов
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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Мужчину приговорили к полутора годам исправительных работ Фото:

Вступил в силу обвинительный приговор Калининского райсуда Челябинска в отношении жителя Курганской области, который, работая в компании-операторе сотовой связи, передал телефонные разговоры клиентов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в качестве наказания ему назначили полтора года принудительных работ.

«Осужденный раскаялся и признал свою вину. Судебной инстанцией виновный приговорен к принудительным работам на срок полтора года и удержанию 10 процентов от заработной платы на срок полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В суде удалось доказать, что курганец, устроившись в крупнейшую компанию-оператора сотовой связи, передал третьим лицам сведения о детализации телефонных переговоров абонентов. За это ему заплатили. При этом при трудоустройстве обвиняемый был ознакомлен с положениями нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок обращения со служебной базой данных абонентов оператора связи, и предупрежден об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа.

После задержания мужчина раскаялся в содеянном. Признал свою вину. Данные факторы были учтены при вынесении приговора.

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Вступил в силу обвинительный приговор Калининского райсуда Челябинска в отношении жителя Курганской области, который, работая в компании-операторе сотовой связи, передал телефонные разговоры клиентов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в качестве наказания ему назначили полтора года принудительных работ. «Осужденный раскаялся и признал свою вину. Судебной инстанцией виновный приговорен к принудительным работам на срок полтора года и удержанию 10 процентов от заработной платы на срок полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В суде удалось доказать, что курганец, устроившись в крупнейшую компанию-оператора сотовой связи, передал третьим лицам сведения о детализации телефонных переговоров абонентов. За это ему заплатили. При этом при трудоустройстве обвиняемый был ознакомлен с положениями нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок обращения со служебной базой данных абонентов оператора связи, и предупрежден об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа. После задержания мужчина раскаялся в содеянном. Признал свою вину. Данные факторы были учтены при вынесении приговора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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