В Челябинске осудили курганца, «слившего» телефонные разговоры клиентов

Вступил в силу обвинительный приговор Калининского райсуда Челябинска в отношении жителя Курганской области, который, работая в компании-операторе сотовой связи, передал телефонные разговоры клиентов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в качестве наказания ему назначили полтора года принудительных работ.
«Осужденный раскаялся и признал свою вину. Судебной инстанцией виновный приговорен к принудительным работам на срок полтора года и удержанию 10 процентов от заработной платы на срок полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В суде удалось доказать, что курганец, устроившись в крупнейшую компанию-оператора сотовой связи, передал третьим лицам сведения о детализации телефонных переговоров абонентов. За это ему заплатили. При этом при трудоустройстве обвиняемый был ознакомлен с положениями нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок обращения со служебной базой данных абонентов оператора связи, и предупрежден об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа.
После задержания мужчина раскаялся в содеянном. Признал свою вину. Данные факторы были учтены при вынесении приговора.
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