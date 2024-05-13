В Челябинске осудили курганца, «слившего» телефонные разговоры клиентов

В Челябинске осудили сотрудника связи, продавшего телефонные разговоры клиентов

13 мая 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Мужчину приговорили к полутора годам исправительных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вступил в силу обвинительный приговор Калининского райсуда Челябинска в отношении жителя Курганской области, который, работая в компании-операторе сотовой связи, передал телефонные разговоры клиентов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в качестве наказания ему назначили полтора года принудительных работ. «Осужденный раскаялся и признал свою вину. Судебной инстанцией виновный приговорен к принудительным работам на срок полтора года и удержанию 10 процентов от заработной платы на срок полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В суде удалось доказать, что курганец, устроившись в крупнейшую компанию-оператора сотовой связи, передал третьим лицам сведения о детализации телефонных переговоров абонентов. За это ему заплатили. При этом при трудоустройстве обвиняемый был ознакомлен с положениями нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок обращения со служебной базой данных абонентов оператора связи, и предупрежден об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа. После задержания мужчина раскаялся в содеянном. Признал свою вину. Данные факторы были учтены при вынесении приговора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вступил в силу обвинительный приговор Калининского райсуда Челябинска в отношении жителя Курганской области, который, работая в компании-операторе сотовой связи, передал телефонные разговоры клиентов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в качестве наказания ему назначили полтора года принудительных работ. «Осужденный раскаялся и признал свою вину. Судебной инстанцией виновный приговорен к принудительным работам на срок полтора года и удержанию 10 процентов от заработной платы на срок полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В суде удалось доказать, что курганец, устроившись в крупнейшую компанию-оператора сотовой связи, передал третьим лицам сведения о детализации телефонных переговоров абонентов. За это ему заплатили. При этом при трудоустройстве обвиняемый был ознакомлен с положениями нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок обращения со служебной базой данных абонентов оператора связи, и предупрежден об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа. После задержания мужчина раскаялся в содеянном. Признал свою вину. Данные факторы были учтены при вынесении приговора.