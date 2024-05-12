12 мая 2024

Наводнение повредило дороги в трех микрорайонах Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия паводка в микрорайоне Челноково и Глинки. Курган , разрушения, асфальт поврежден
Обследованием дорог занимается специальная комиссия Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане из-за наводнения в трех микрорайонах повредилось дорожное покрытие. Данная информация размещена в telegram-канале областной администрации.

«На сегодняшний день, в частности, проведены обследования дорог и выявлены дефекты в нескольких микрорайонах города: Черемухово, Тополя, Увал, а также на проезде под мостом через реку Тобол над автодорогой „Иртыш“. Дополнительно проведено обследование автомобильной дороги на Арбинский водозабор, дорог в микрорайоне Арбинка, участка улицы Курганских Курсантов, улицы Крупской, Свободы и Галкинская», — указано в сообщении. Власти добавили, что на отдельных участках улицы Свободы также есть дефекты.

Представители мэрии отметили, что обследованием дорог занимается специальная комиссия. В нее входят сотрудники областного правительства, администрации и дорожных организаций. Специалисты комиссии делают замеры и составляют сметы, чтобы заключить контракты на проведение ремонтных работ.

Ранее стало известно, что после ухода воды появились разломы на проезде имени Курганских Курсантов в Кургане. Эта дорога была построена несколько лет назад.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане из-за наводнения в трех микрорайонах повредилось дорожное покрытие. Данная информация размещена в telegram-канале областной администрации. «На сегодняшний день, в частности, проведены обследования дорог и выявлены дефекты в нескольких микрорайонах города: Черемухово, Тополя, Увал, а также на проезде под мостом через реку Тобол над автодорогой „Иртыш“. Дополнительно проведено обследование автомобильной дороги на Арбинский водозабор, дорог в микрорайоне Арбинка, участка улицы Курганских Курсантов, улицы Крупской, Свободы и Галкинская», — указано в сообщении. Власти добавили, что на отдельных участках улицы Свободы также есть дефекты. Представители мэрии отметили, что обследованием дорог занимается специальная комиссия. В нее входят сотрудники областного правительства, администрации и дорожных организаций. Специалисты комиссии делают замеры и составляют сметы, чтобы заключить контракты на проведение ремонтных работ. Ранее стало известно, что после ухода воды появились разломы на проезде имени Курганских Курсантов в Кургане. Эта дорога была построена несколько лет назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...