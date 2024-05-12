Наводнение повредило дороги в трех микрорайонах Кургана

13 мая 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Обследованием дорог занимается специальная комиссия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане из-за наводнения в трех микрорайонах повредилось дорожное покрытие. Данная информация размещена в telegram-канале областной администрации. «На сегодняшний день, в частности, проведены обследования дорог и выявлены дефекты в нескольких микрорайонах города: Черемухово, Тополя, Увал, а также на проезде под мостом через реку Тобол над автодорогой „Иртыш“. Дополнительно проведено обследование автомобильной дороги на Арбинский водозабор, дорог в микрорайоне Арбинка, участка улицы Курганских Курсантов, улицы Крупской, Свободы и Галкинская», — указано в сообщении. Власти добавили, что на отдельных участках улицы Свободы также есть дефекты. Представители мэрии отметили, что обследованием дорог занимается специальная комиссия. В нее входят сотрудники областного правительства, администрации и дорожных организаций. Специалисты комиссии делают замеры и составляют сметы, чтобы заключить контракты на проведение ремонтных работ. Ранее стало известно, что после ухода воды появились разломы на проезде имени Курганских Курсантов в Кургане. Эта дорога была построена несколько лет назад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане из-за наводнения в трех микрорайонах повредилось дорожное покрытие. Данная информация размещена в telegram-канале областной администрации. «На сегодняшний день, в частности, проведены обследования дорог и выявлены дефекты в нескольких микрорайонах города: Черемухово, Тополя, Увал, а также на проезде под мостом через реку Тобол над автодорогой „Иртыш“. Дополнительно проведено обследование автомобильной дороги на Арбинский водозабор, дорог в микрорайоне Арбинка, участка улицы Курганских Курсантов, улицы Крупской, Свободы и Галкинская», — указано в сообщении. Власти добавили, что на отдельных участках улицы Свободы также есть дефекты. Представители мэрии отметили, что обследованием дорог занимается специальная комиссия. В нее входят сотрудники областного правительства, администрации и дорожных организаций. Специалисты комиссии делают замеры и составляют сметы, чтобы заключить контракты на проведение ремонтных работ. Ранее стало известно, что после ухода воды появились разломы на проезде имени Курганских Курсантов в Кургане. Эта дорога была построена несколько лет назад.