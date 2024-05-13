ВС РФ впервые поразили итальянскую гаубицу Melara

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, град, выстрел, артиллерия, рсзо,  stock
ВС РФ уничтожили на СВО гаубицу Melara итальянского производства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные впервые поразили в зоне спецоперации итальянскую гаубицу Melara. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Потери противника составили до 540 военнослужащих, два танка, <…> и 105-мм гаубица „Melara“ Мod 56 итальянского производства», — отметило ведомство в своем telegram-канале. Военную технику ВСУ подбили солдаты ВС РФ «Южной» группировки войск на донецком направлении.

За сутки российские войска на данном направлении отразили три контратаки бригад ВСУ. Враг наступал в районах населенных пунктов Спорное и Раздоловка в ДНР.

Ранее сообщалось, что на донецком направлении уничтожен блиндаж ВСУ близ Донецка. ВС РФ нанесли удар по нему из противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Об этом заявили в Минобороны РФ.

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Российские военные впервые поразили в зоне спецоперации итальянскую гаубицу Melara. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Потери противника составили до 540 военнослужащих, два танка, <…> и 105-мм гаубица „Melara“ Мod 56 итальянского производства», — отметило ведомство в своем telegram-канале. Военную технику ВСУ подбили солдаты ВС РФ «Южной» группировки войск на донецком направлении. За сутки российские войска на данном направлении отразили три контратаки бригад ВСУ. Враг наступал в районах населенных пунктов Спорное и Раздоловка в ДНР. Ранее сообщалось, что на донецком направлении уничтожен блиндаж ВСУ близ Донецка. ВС РФ нанесли удар по нему из противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Об этом заявили в Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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