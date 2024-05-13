ВС РФ впервые поразили итальянскую гаубицу Melara

Российские военные впервые поразили в зоне спецоперации итальянскую гаубицу Melara. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Потери противника составили до 540 военнослужащих, два танка, <…> и 105-мм гаубица „Melara“ Мod 56 итальянского производства», — отметило ведомство в своем telegram-канале. Военную технику ВСУ подбили солдаты ВС РФ «Южной» группировки войск на донецком направлении.
За сутки российские войска на данном направлении отразили три контратаки бригад ВСУ. Враг наступал в районах населенных пунктов Спорное и Раздоловка в ДНР.
Ранее сообщалось, что на донецком направлении уничтожен блиндаж ВСУ близ Донецка. ВС РФ нанесли удар по нему из противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Об этом заявили в Минобороны РФ.
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