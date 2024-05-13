Армия и оружие ВС РФ впервые поразили итальянскую гаубицу Melara 13 мая 2024 в 15:32 Размер текста - 17 + ВС РФ уничтожили на СВО гаубицу Melara итальянского производства Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные впервые поразили в зоне спецоперации итальянскую гаубицу Melara. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Потери противника составили до 540 военнослужащих, два танка, <…> и 105-мм гаубица „Melara“ Мod 56 итальянского производства», — отметило ведомство в своем telegram-канале. Военную технику ВСУ подбили солдаты ВС РФ «Южной» группировки войск на донецком направлении. За сутки российские войска на данном направлении отразили три контратаки бригад ВСУ. Враг наступал в районах населенных пунктов Спорное и Раздоловка в ДНР. Ранее сообщалось, что на донецком направлении уничтожен блиндаж ВСУ близ Донецка. ВС РФ нанесли удар по нему из противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Об этом заявили в Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские военные впервые поразили в зоне спецоперации итальянскую гаубицу Melara. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Потери противника составили до 540 военнослужащих, два танка, <…> и 105-мм гаубица „Melara“ Мod 56 итальянского производства», — отметило ведомство в своем telegram-канале. Военную технику ВСУ подбили солдаты ВС РФ «Южной» группировки войск на донецком направлении. За сутки российские войска на данном направлении отразили три контратаки бригад ВСУ. Враг наступал в районах населенных пунктов Спорное и Раздоловка в ДНР. Ранее сообщалось, что на донецком направлении уничтожен блиндаж ВСУ близ Донецка. ВС РФ нанесли удар по нему из противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Об этом заявили в Минобороны РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям