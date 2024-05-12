В Кургане открыли дорогу, которая была затоплена во время паводка

В Кургане открыли движение по одной из ранее затопленных дорог. После этого пассажирские городские автобусы вернутся в микрорайон Затобольный, который был отрезан паводковыми водами. Об этом рассказали в мэрии Кургана.
«В связи с отменой ограничений движения транспорта, введенных в период затопления <…> автобусы маршрута № 14 будут осуществлять заезд в микрорайон Затобольный, — говорится в telegram-канале администрации города. Транспорт вернется в микрорайон, начиная с 14 мая.
Движение автобусов было перекрыто в середине апреля. Это произошло из-за разлива реки Тобол во время резкого роста уровня воды.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане частично открылось движение по шоссе Тюнина. По трассе разрешают проезд только внедорожникам.
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В Кургане открыли движение по одной из ранее затопленных дорог. После этого пассажирские городские автобусы вернутся в микрорайон Затобольный, который был отрезан паводковыми водами. Об этом рассказали в мэрии Кургана. «В связи с отменой ограничений движения транспорта, введенных в период затопления <…> автобусы маршрута № 14 будут осуществлять заезд в микрорайон Затобольный, — говорится в telegram-канале администрации города. Транспорт вернется в микрорайон, начиная с 14 мая. Движение автобусов было перекрыто в середине апреля. Это произошло из-за разлива реки Тобол во время резкого роста уровня воды. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане частично открылось движение по шоссе Тюнина. По трассе разрешают проезд только внедорожникам.