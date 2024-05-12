12 мая 2024

В Кургане открыли дорогу, которая была затоплена во время паводка

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Последствия паводка в микрорайоне Челноково и Глинки. Курган , дорога, последствия наводнения
В Кургане пустили автобусы в микрорайон, бывший под паводком Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане открыли движение по одной из ранее затопленных дорог. После этого пассажирские городские автобусы вернутся в микрорайон Затобольный, который был отрезан паводковыми водами. Об этом рассказали в мэрии Кургана.

«В связи с отменой ограничений движения транспорта, введенных в период затопления <…> автобусы маршрута № 14 будут осуществлять заезд в микрорайон Затобольный, — говорится в telegram-канале администрации города. Транспорт вернется в микрорайон, начиная с 14 мая.

Движение автобусов было перекрыто в середине апреля. Это произошло из-за разлива реки Тобол во время резкого роста уровня воды.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане частично открылось движение по шоссе Тюнина. По трассе разрешают проезд только внедорожникам.

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В Кургане открыли движение по одной из ранее затопленных дорог. После этого пассажирские городские автобусы вернутся в микрорайон Затобольный, который был отрезан паводковыми водами. Об этом рассказали в мэрии Кургана. «В связи с отменой ограничений движения транспорта, введенных в период затопления <…> автобусы маршрута № 14 будут осуществлять заезд в микрорайон Затобольный, — говорится в telegram-канале администрации города. Транспорт вернется в микрорайон, начиная с 14 мая. Движение автобусов было перекрыто в середине апреля. Это произошло из-за разлива реки Тобол во время резкого роста уровня воды. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане частично открылось движение по шоссе Тюнина. По трассе разрешают проезд только внедорожникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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