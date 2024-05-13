Глава Минэнерго Украины раскрыл масштаб разрушений энергетических объектов

Энергосистема Украины подверглась самому серьезному ущербу за время конфликта. Об этом заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.
"Я могу сказать вам, что ущерб колоссальный. Даже по сравнению с 2022 и 2023 годом он намного больше", — заявил Галущенко во время беседы с министром развития Германии Свеньей Шульце. Трансляция шла на телеканале ARD.
Галущенко уточнил, что последние атаки привели к потере электростанций, которые обеспечивали до восьми гигаватт энергии. Он отметил, что потерянная мощность составляет значительную часть от общего объема энергии, вырабатываемой в зимний период, когда потребность в электричестве достигает 18 гигаватт.
Ранее сообщалось, что в пяти областях Украины были атакованы энергообъекты. Взрывы прогремели в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях.
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