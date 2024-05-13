В Британии предупредили, что Украина продолжит атаковать территории России

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Украина продолжит атаковать территорию РФ, заявили в Financial Times
Украина продолжит атаковать территорию РФ, заявили в Financial Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина продолжит совершать обстрелы российской территории. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

«Российская промышленность, которая работает на [конфликт] против Украины, останется легитимной мишенью для СБУ», — сообщил собеседник британской газеты. Атаки продолжатся, как меры по подрыву военного потенциала России.

Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область. В результате атаки обрушился подъезд многоэтажного дома. 15 мирных жителей погибло

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Украина продолжит совершать обстрелы российской территории. Об этом сообщила британская газета Financial Times. «Российская промышленность, которая работает на [конфликт] против Украины, останется легитимной мишенью для СБУ», — сообщил собеседник британской газеты. Атаки продолжатся, как меры по подрыву военного потенциала России. Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область. В результате атаки обрушился подъезд многоэтажного дома. 15 мирных жителей погибло. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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