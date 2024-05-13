В Британии предупредили, что Украина продолжит атаковать территории России

Украина продолжит атаковать территорию РФ, заявили в Financial Times
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина продолжит совершать обстрелы российской территории. Об этом сообщила британская газета Financial Times.
«Российская промышленность, которая работает на [конфликт] против Украины, останется легитимной мишенью для СБУ», — сообщил собеседник британской газеты. Атаки продолжатся, как меры по подрыву военного потенциала России.
Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область. В результате атаки обрушился подъезд многоэтажного дома. 15 мирных жителей погибло.
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