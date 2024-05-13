Майских снеговиков челябинцы окрестили «маевиками» (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области и ее столицы, где 13 мая с утра не прекращается снежный буран, начали лепить снеговиков. Кадры одного из них прислал URA.RU читатель.

«Вот такой снеговик появился днем возле института культуры. Видимо, студенты развлекались», — написал приславший.

С утра Челябинскую область и ее столицу засыпает снегом. Потепление, пришедшее в регион на выходных, 13 мая сменилось похолоданием до околонулевой температуры, дождем и мокрым снегом — особенно сильным в горнозаводской местности. Пока движение на региональных и федеральных трассах остается рабочим, но осадки усиливаются. Синоптики прогнозируют, что снег закончится к утру 14 мая. При этом на смену ему придут заморозки до минус пяти градусов, которые будут продолжаться до 16 мая включительно.

Уже несколько муниципалитетов объявили о переносе сроков опрессовки теплосетей и связанного ней отключения горячей воды. А в нескольких городах и районах даже возобновили отопительный сезон. Так, сегодня решение об этом приняли в Южноуральске.