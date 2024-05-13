Картаполов ответил на вопрос о мобилизации в РФ после назначения нового министра обороны

Картаполов: мобилизации после назначения нового министра обороны не будет

13 мая 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Андрей Картаполов заявил, что всеобщей мобилизации после смены министра обороны не будет Фото: Пресс-служба Государственной Думы новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Мобилизации после назначения нового министра обороны в России не будет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Я уже не знаю, как вам про это рассказать. И какими словами вам это объяснить», — сообщил Картаполов «Фонтанке», отвечая на вопрос о возможной мобилизации. Он также подчеркнул, что, несмотря на скепсис и здоровый пессимизм общественности, основываясь на предыдущем опыте, важно сохранять веру в «нашу победу». Картаполову напомнили, что кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов в одном из интервью заявлял о том, что мобилизационная экономика невозможна без мобилизации общества. На это глава комитета Госдумы по обороне заявил, что всеобщая мобилизация и мобилизация общества — две разные вещи. После вступления Владимира Путина в должность президента России, согласно Конституции, в стране должна произойти смена состава правительства. Российский лидер внес кандидатуры новых министров и руководителей ведомств. Новым главой Министерства обороны может стать Андрей Белоусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мобилизации после назначения нового министра обороны в России не будет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Я уже не знаю, как вам про это рассказать. И какими словами вам это объяснить», — сообщил Картаполов «Фонтанке», отвечая на вопрос о возможной мобилизации. Он также подчеркнул, что, несмотря на скепсис и здоровый пессимизм общественности, основываясь на предыдущем опыте, важно сохранять веру в «нашу победу». Картаполову напомнили, что кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов в одном из интервью заявлял о том, что мобилизационная экономика невозможна без мобилизации общества. На это глава комитета Госдумы по обороне заявил, что всеобщая мобилизация и мобилизация общества — две разные вещи. После вступления Владимира Путина в должность президента России, согласно Конституции, в стране должна произойти смена состава правительства. Российский лидер внес кандидатуры новых министров и руководителей ведомств. Новым главой Министерства обороны может стать Андрей Белоусов.