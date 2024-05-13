Картаполов ответил на вопрос о мобилизации в РФ после назначения нового министра обороны

Картаполов: мобилизации после назначения нового министра обороны не будет
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Андрей Картаполов заявил, что всеобщей мобилизации после смены министра обороны не будет Фото:
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Смена правительства в России-2024

Мобилизации после назначения нового министра обороны в России не будет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Я уже не знаю, как вам про это рассказать. И какими словами вам это объяснить», — сообщил Картаполов «Фонтанке», отвечая на вопрос о возможной мобилизации. Он также подчеркнул, что, несмотря на скепсис и здоровый пессимизм общественности, основываясь на предыдущем опыте, важно сохранять веру в «нашу победу».

Картаполову напомнили, что кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов в одном из интервью заявлял о том, что мобилизационная экономика невозможна без мобилизации общества. На это глава комитета Госдумы по обороне заявил, что всеобщая мобилизация и мобилизация общества — две разные вещи.

После вступления Владимира Путина в должность президента России, согласно Конституции, в стране должна произойти смена состава правительства. Российский лидер внес кандидатуры новых министров и руководителей ведомств. Новым главой Министерства обороны может стать Андрей Белоусов.

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Мобилизации после назначения нового министра обороны в России не будет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Я уже не знаю, как вам про это рассказать. И какими словами вам это объяснить», — сообщил Картаполов «Фонтанке», отвечая на вопрос о возможной мобилизации. Он также подчеркнул, что, несмотря на скепсис и здоровый пессимизм общественности, основываясь на предыдущем опыте, важно сохранять веру в «нашу победу». Картаполову напомнили, что кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов в одном из интервью заявлял о том, что мобилизационная экономика невозможна без мобилизации общества. На это глава комитета Госдумы по обороне заявил, что всеобщая мобилизация и мобилизация общества — две разные вещи. После вступления Владимира Путина в должность президента России, согласно Конституции, в стране должна произойти смена состава правительства. Российский лидер внес кандидатуры новых министров и руководителей ведомств. Новым главой Министерства обороны может стать Андрей Белоусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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