13 мая 2024

В Германии хотят создать автоматы для ВСУ под калибр СССР

© Служба новостей «URA.RU»
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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, автомат калашникова, оружие, вооружение, подготовка, ак, боекомплект, мобилизация, сво, ак 74
Поставлять планируют автоматы HK132E, использующие «советский» калибр 7,62 на 39 мм (архивное фото) Фото:

Немецкий концерн стрелкового оружия Heckler & Koch (H&K) планирует создать и поставить на Украину автоматы и пулеметы, которые можно использовать с патронами «советского» калибра. Об этом сообщил сам производитель.

«Компания H&K планирует расширить ассортимент своей продукции, включив в него автоматы и пулеметы под патроны Калашникова и другие калибры (вооружений стран -прим. URA.RU) бывшего Варшавского договора», — говорит производитель. Передает издание Welt.

В контексте слабых годовых показателей роста компания планирует расширить свой бизнес за счет дополнительных поставок автоматов HK132E в Украину, использующих «советский» калибр 7,62 на 39 мм. Ранее компания поставляла для украинских потребностей пистолеты SFP9 и пулеметы MG5 с согласованием немецкого правительства и за его средства.

Германия в конце апреля передала Украине 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder, снаряды для танков Leopard 2 и другое оружие. Также были переданы мостоукладчик Biber, инженерный танк Dachs, минные тралы, система защиты для вертолетов, подвесные моторы, осветительные приборы, снаряды калибра 40 мм и минометные боеприпасы.

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Немецкий концерн стрелкового оружия Heckler & Koch (H&K) планирует создать и поставить на Украину автоматы и пулеметы, которые можно использовать с патронами «советского» калибра. Об этом сообщил сам производитель. «Компания H&K планирует расширить ассортимент своей продукции, включив в него автоматы и пулеметы под патроны Калашникова и другие калибры (вооружений стран -прим. URA.RU) бывшего Варшавского договора», — говорит производитель. Передает издание Welt. В контексте слабых годовых показателей роста компания планирует расширить свой бизнес за счет дополнительных поставок автоматов HK132E в Украину, использующих «советский» калибр 7,62 на 39 мм. Ранее компания поставляла для украинских потребностей пистолеты SFP9 и пулеметы MG5 с согласованием немецкого правительства и за его средства. Германия в конце апреля передала Украине 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder, снаряды для танков Leopard 2 и другое оружие. Также были переданы мостоукладчик Biber, инженерный танк Dachs, минные тралы, система защиты для вертолетов, подвесные моторы, осветительные приборы, снаряды калибра 40 мм и минометные боеприпасы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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