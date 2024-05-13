В Германии хотят создать автоматы для ВСУ под калибр СССР

14 мая 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Поставлять планируют автоматы HK132E, использующие «советский» калибр 7,62 на 39 мм (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Немецкий концерн стрелкового оружия Heckler & Koch (H&K) планирует создать и поставить на Украину автоматы и пулеметы, которые можно использовать с патронами «советского» калибра. Об этом сообщил сам производитель. «Компания H&K планирует расширить ассортимент своей продукции, включив в него автоматы и пулеметы под патроны Калашникова и другие калибры (вооружений стран -прим. URA.RU) бывшего Варшавского договора», — говорит производитель. Передает издание Welt. В контексте слабых годовых показателей роста компания планирует расширить свой бизнес за счет дополнительных поставок автоматов HK132E в Украину, использующих «советский» калибр 7,62 на 39 мм. Ранее компания поставляла для украинских потребностей пистолеты SFP9 и пулеметы MG5 с согласованием немецкого правительства и за его средства. Германия в конце апреля передала Украине 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder, снаряды для танков Leopard 2 и другое оружие. Также были переданы мостоукладчик Biber, инженерный танк Dachs, минные тралы, система защиты для вертолетов, подвесные моторы, осветительные приборы, снаряды калибра 40 мм и минометные боеприпасы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Немецкий концерн стрелкового оружия Heckler & Koch (H&K) планирует создать и поставить на Украину автоматы и пулеметы, которые можно использовать с патронами «советского» калибра. Об этом сообщил сам производитель. «Компания H&K планирует расширить ассортимент своей продукции, включив в него автоматы и пулеметы под патроны Калашникова и другие калибры (вооружений стран -прим. URA.RU) бывшего Варшавского договора», — говорит производитель. Передает издание Welt. В контексте слабых годовых показателей роста компания планирует расширить свой бизнес за счет дополнительных поставок автоматов HK132E в Украину, использующих «советский» калибр 7,62 на 39 мм. Ранее компания поставляла для украинских потребностей пистолеты SFP9 и пулеметы MG5 с согласованием немецкого правительства и за его средства. Германия в конце апреля передала Украине 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder, снаряды для танков Leopard 2 и другое оружие. Также были переданы мостоукладчик Biber, инженерный танк Dachs, минные тралы, система защиты для вертолетов, подвесные моторы, осветительные приборы, снаряды калибра 40 мм и минометные боеприпасы.