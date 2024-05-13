«Ведомости» назвали главного кандидата на пост губернатора Курской области

«Ведомости»: на пост губернатора Курской области претендует Алексей Смирнов

14 мая 2024 в 05:46 Размер текста - 17 +

Алексея Смирнова ранее назначили исполняющим обязанностей губернатора региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов претендует на то, чтобы избавиться от приставки. Источники, близкие к администрации президента РФ, называют его главным кандидатом. «Алексей Смирнов — в числе основных кандидатов на пост губернатора Курской области. Он уже практически согласован для продолжения работы в качестве преемника», — пояснили собеседники «Ведомостей». По данным издания, Смирнов рассматривался как потенциальный кандидат на пост главы региона не только в Курской области. Чиновник хорошо знает этот субъект России. Это важно, потому речь идет о приграничной территории, добавили источники, оговариваясь, что окончательное решение может быть иным. В профильном комитете Госдумы РФ предложили кандидатуру Романа Старовойта на пост министра транспорта. Он занимал пост губернатора Курской области с 2019 года. Смирнов занял освободившееся место в качестве и. о. О других губернаторах, которые могут войти в состав нового правительства — читайте в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов претендует на то, чтобы избавиться от приставки. Источники, близкие к администрации президента РФ, называют его главным кандидатом. «Алексей Смирнов — в числе основных кандидатов на пост губернатора Курской области. Он уже практически согласован для продолжения работы в качестве преемника», — пояснили собеседники «Ведомостей». По данным издания, Смирнов рассматривался как потенциальный кандидат на пост главы региона не только в Курской области. Чиновник хорошо знает этот субъект России. Это важно, потому речь идет о приграничной территории, добавили источники, оговариваясь, что окончательное решение может быть иным. В профильном комитете Госдумы РФ предложили кандидатуру Романа Старовойта на пост министра транспорта. Он занимал пост губернатора Курской области с 2019 года. Смирнов занял освободившееся место в качестве и. о. О других губернаторах, которые могут войти в состав нового правительства — читайте в материале URA.RU.