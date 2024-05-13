13 мая 2024

«Ведомости» назвали главного кандидата на пост губернатора Курской области

«Ведомости»: на пост губернатора Курской области претендует Алексей Смирнов
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексея Смирнова ранее назначили исполняющим обязанностей губернатора региона
Алексея Смирнова ранее назначили исполняющим обязанностей губернатора региона Фото:

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов претендует на то, чтобы избавиться от приставки. Источники, близкие к администрации президента РФ, называют его главным кандидатом.

«Алексей Смирнов — в числе основных кандидатов на пост губернатора Курской области. Он уже практически согласован для продолжения работы в качестве преемника», — пояснили собеседники «Ведомостей».

По данным издания, Смирнов рассматривался как потенциальный кандидат на пост главы региона не только в Курской области. Чиновник хорошо знает этот субъект России. Это важно, потому речь идет о приграничной территории, добавили источники, оговариваясь, что окончательное решение может быть иным.

В профильном комитете Госдумы РФ предложили кандидатуру Романа Старовойта на пост министра транспорта. Он занимал пост губернатора Курской области с 2019 года. Смирнов занял освободившееся место в качестве и. о. О других губернаторах, которые могут войти в состав нового правительства — читайте в материале URA.RU.

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Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов претендует на то, чтобы избавиться от приставки. Источники, близкие к администрации президента РФ, называют его главным кандидатом. «Алексей Смирнов — в числе основных кандидатов на пост губернатора Курской области. Он уже практически согласован для продолжения работы в качестве преемника», — пояснили собеседники «Ведомостей». По данным издания, Смирнов рассматривался как потенциальный кандидат на пост главы региона не только в Курской области. Чиновник хорошо знает этот субъект России. Это важно, потому речь идет о приграничной территории, добавили источники, оговариваясь, что окончательное решение может быть иным. В профильном комитете Госдумы РФ предложили кандидатуру Романа Старовойта на пост министра транспорта. Он занимал пост губернатора Курской области с 2019 года. Смирнов занял освободившееся место в качестве и. о. О других губернаторах, которые могут войти в состав нового правительства — читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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