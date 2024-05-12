В Курской области назначили исполняющего обязанности губернатора

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло, кресло главы района, офисное кресло
И.о. губернатора Курской области стал замгубернатора Алексей Смирнов Фото:
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Исполняющим обязанностей губернатора Курской области назначен первый замглавы региона Алексей Смирнов. Об этом сообщили пресс-службе главы Курской области.

«Комитет Госдумы по транспорту единогласно поддержал кандидатуру Романа Старовойта на должность министра транспорта. До иных распоряжений и.о губернатора Курской области назначен первый заместитель губернатора — председатель правительства Курской области Алексей Смирнов», — заявили в пресс-службе. Информацию передает РИА Новости.

Ранее комитет Госдумы РФ предложил кандидатуру Романа Старовойта на пост министра транспорта. Он занимал пост губернатора Курской области с 2019 года. Кандидатуру Старовойта поддержал глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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Исполняющим обязанностей губернатора Курской области назначен первый замглавы региона Алексей Смирнов. Об этом сообщили пресс-службе главы Курской области. «Комитет Госдумы по транспорту единогласно поддержал кандидатуру Романа Старовойта на должность министра транспорта. До иных распоряжений и.о губернатора Курской области назначен первый заместитель губернатора — председатель правительства Курской области Алексей Смирнов», — заявили в пресс-службе. Информацию передает РИА Новости. Ранее комитет Госдумы РФ предложил кандидатуру Романа Старовойта на пост министра транспорта. Он занимал пост губернатора Курской области с 2019 года. Кандидатуру Старовойта поддержал глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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