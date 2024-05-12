В Курской области назначили исполняющего обязанности губернатора

12 мая 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

И.о. губернатора Курской области стал замгубернатора Алексей Смирнов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Исполняющим обязанностей губернатора Курской области назначен первый замглавы региона Алексей Смирнов. Об этом сообщили пресс-службе главы Курской области. «Комитет Госдумы по транспорту единогласно поддержал кандидатуру Романа Старовойта на должность министра транспорта. До иных распоряжений и.о губернатора Курской области назначен первый заместитель губернатора — председатель правительства Курской области Алексей Смирнов», — заявили в пресс-службе. Информацию передает РИА Новости. Ранее комитет Госдумы РФ предложил кандидатуру Романа Старовойта на пост министра транспорта. Он занимал пост губернатора Курской области с 2019 года. Кандидатуру Старовойта поддержал глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполняющим обязанностей губернатора Курской области назначен первый замглавы региона Алексей Смирнов. Об этом сообщили пресс-службе главы Курской области. «Комитет Госдумы по транспорту единогласно поддержал кандидатуру Романа Старовойта на должность министра транспорта. До иных распоряжений и.о губернатора Курской области назначен первый заместитель губернатора — председатель правительства Курской области Алексей Смирнов», — заявили в пресс-службе. Информацию передает РИА Новости. Ранее комитет Госдумы РФ предложил кандидатуру Романа Старовойта на пост министра транспорта. Он занимал пост губернатора Курской области с 2019 года. Кандидатуру Старовойта поддержал глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.