В Курской области назначили исполняющего обязанности губернатора

Исполняющим обязанностей губернатора Курской области назначен первый замглавы региона Алексей Смирнов. Об этом сообщили пресс-службе главы Курской области.
«Комитет Госдумы по транспорту единогласно поддержал кандидатуру Романа Старовойта на должность министра транспорта. До иных распоряжений и.о губернатора Курской области назначен первый заместитель губернатора — председатель правительства Курской области Алексей Смирнов», — заявили в пресс-службе. Информацию передает РИА Новости.
Ранее комитет Госдумы РФ предложил кандидатуру Романа Старовойта на пост министра транспорта. Он занимал пост губернатора Курской области с 2019 года. Кандидатуру Старовойта поддержал глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
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