NYT: Блинкен прибыл на Украину на фоне военных успехов России

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Энтони Блинкен прибыл в Киев с визитом, призванным подтвердить американскую поддержку Украины
Энтони Блинкен прибыл в Киев с визитом, призванным подтвердить американскую поддержку Украины Фото:

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Украину на фоне успехов России в зоне СВО. Об этом написала газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

"Блинкен прибыл на Украину на фоне военных успехов России", — говорится в материале газеты. Отмечается, что в ходе визита госсекретарь намерен подтвердить американскую поддержку Киева. Кроме того, он обратит внимание на то, что Украина должна прогрессировать в демократии и антикоррупционных реформах, чтобы сотрудничать с Западом, заключил чиновник. 

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на фронте сложная и требует от украинской армии «максимального напряжения сил». По его словам, ВС РФ продолжают наращивать усилия и имеют численное преимущество не только в личном составе, но и по выпущенным боеприпасам, передает RT

В Минобороны РФ 12 мая сообщили, что ВС РФ взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Там отметили, что продвижение ВС РФ на харьковском направлении продолжается.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Украину на фоне успехов России в зоне СВО. Об этом написала газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника. "Блинкен прибыл на Украину на фоне военных успехов России", — говорится в материале газеты. Отмечается, что в ходе визита госсекретарь намерен подтвердить американскую поддержку Киева. Кроме того, он обратит внимание на то, что Украина должна прогрессировать в демократии и антикоррупционных реформах, чтобы сотрудничать с Западом, заключил чиновник.  Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на фронте сложная и требует от украинской армии «максимального напряжения сил». По его словам, ВС РФ продолжают наращивать усилия и имеют численное преимущество не только в личном составе, но и по выпущенным боеприпасам, передает RT.  В Минобороны РФ 12 мая сообщили, что ВС РФ взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Там отметили, что продвижение ВС РФ на харьковском направлении продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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