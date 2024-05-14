NYT: Блинкен прибыл на Украину на фоне военных успехов России

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Украину на фоне успехов России в зоне СВО. Об этом написала газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
"Блинкен прибыл на Украину на фоне военных успехов России", — говорится в материале газеты. Отмечается, что в ходе визита госсекретарь намерен подтвердить американскую поддержку Киева. Кроме того, он обратит внимание на то, что Украина должна прогрессировать в демократии и антикоррупционных реформах, чтобы сотрудничать с Западом, заключил чиновник.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на фронте сложная и требует от украинской армии «максимального напряжения сил». По его словам, ВС РФ продолжают наращивать усилия и имеют численное преимущество не только в личном составе, но и по выпущенным боеприпасам, передает RT.
В Минобороны РФ 12 мая сообщили, что ВС РФ взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Там отметили, что продвижение ВС РФ на харьковском направлении продолжается.
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