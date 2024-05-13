В Кургане зафиксировали самый сильный дождь за 109 лет. Скрин

14 мая 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

В Кургане зафиксировали самый сильный дождь за 109 лет. 13 мая за сутки выпало 45 мм осадков. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Прошедший майский дождь стал самым сильным в Кургане за 109 лет. Этот дождь оказался вторым по силе за всю историю наблюдений в мае. Абсолютный суточный максимум был зафиксирован 30 мая 1915 года (49.6 мм)», — говорится в прогнозе синоптика в группе «Погода 45 — погода в Кургане». По его наблюдениям, с 1 мая в сумме в Кургане уже выпало 64 мм осадков. Это более чем в два раза выше месячной нормы (38 мм). За прошедшие сутки наиболее сильные осадки были зафиксированы в Кургане, Шумихе и на станции Памятное. Ранее URA.RU писало, что на Курганскую область обрушатся сильные заморозки в середине недели. Также сообщалось, что в некоторых районах региона выпал снег. Осадки наблюдались в Шадринском и Далматовском округах.