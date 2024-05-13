13 мая 2024

Осужденный за взятки топ-менеджер челябинского ПФР избавился от строгого режима

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Избрание меры пресечения Александру Орехову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, орехов александр
Александру Орехову сменили режим заключения Фото:
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Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

Копейский горсуд (Челябинская область) отпустил со строго режима фигуранта уголовных дел в челябинском отделении Пенсионного фонда (ныне Социального фонда) Александра Орехова, приговоренного к четырем годам колонии. Об этом 14 мая URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Ходатайство Орехова об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору, удовлетворено», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что дальнейшая информация будет позднее.

Орехова задержали в середине июля 2021 года и обвинили в получении взяток. По версии следствия, деньги были получены от охранной организации, сотрудничавшей с фондом. Менеджер сразу признал вину и заключил досудебное соглашение, в рамках которого рассказал про других участников коррупционной схемы: руководителя фонда Виктора Чернобровина и начальника АХЧ отделения Рудольфа Зайцева. Те ранее были оперативно задержаны, но в отличие от Орехова так и не признали своей вины.

Дело Орехова рассматривалось судом отдельно от соучастников — он получил четыре года колонии. Рассмотрение дела Чернобровина и Зайцева шло дольше. Но по итогу их также признали виновными. Глава фонда получил 16 лет колонии строгого режима, начальник АХЧ — девять с половиной лет.

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Копейский горсуд (Челябинская область) отпустил со строго режима фигуранта уголовных дел в челябинском отделении Пенсионного фонда (ныне Социального фонда) Александра Орехова, приговоренного к четырем годам колонии. Об этом 14 мая URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Ходатайство Орехова об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору, удовлетворено», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что дальнейшая информация будет позднее. Орехова задержали в середине июля 2021 года и обвинили в получении взяток. По версии следствия, деньги были получены от охранной организации, сотрудничавшей с фондом. Менеджер сразу признал вину и заключил досудебное соглашение, в рамках которого рассказал про других участников коррупционной схемы: руководителя фонда Виктора Чернобровина и начальника АХЧ отделения Рудольфа Зайцева. Те ранее были оперативно задержаны, но в отличие от Орехова так и не признали своей вины. Дело Орехова рассматривалось судом отдельно от соучастников — он получил четыре года колонии. Рассмотрение дела Чернобровина и Зайцева шло дольше. Но по итогу их также признали виновными. Глава фонда получил 16 лет колонии строгого режима, начальник АХЧ — девять с половиной лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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