В районе курганского гидропоста вода в Тоболе уходит медленнее, чем в селе Звериноголовское и Бараба. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС. За сутки в Кургане вода убыла на девять сантиметров.
«Уровень воды в Тоболе на гидропосту в районе Кургана на 08:00 14 мая — 677 см (-9 см за сутки). На гидропосте в районе села Звериноголовское — 630 см (-19 см), в районе села Бараба — 130 см (-11 см)», — указано в сведениях о состоянии водных объектов в регионе.
Ранее URA.RU писало о том, что почему в Кургане вода очень медленно уходит с шоссе Тюнина. По словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, ее уход зависит от скорости затока на пойму. Проезд по шоссе был частично открыт ГИБДД 13 мая для автомобилей высокой проходимости.
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В районе курганского гидропоста вода в Тоболе уходит медленнее, чем в селе Звериноголовское и Бараба. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС. За сутки в Кургане вода убыла на девять сантиметров. «Уровень воды в Тоболе на гидропосту в районе Кургана на 08:00 14 мая — 677 см (-9 см за сутки). На гидропосте в районе села Звериноголовское — 630 см (-19 см), в районе села Бараба — 130 см (-11 см)», — указано в сведениях о состоянии водных объектов в регионе. Ранее URA.RU писало о том, что почему в Кургане вода очень медленно уходит с шоссе Тюнина. По словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, ее уход зависит от скорости затока на пойму. Проезд по шоссе был частично открыт ГИБДД 13 мая для автомобилей высокой проходимости.