На курганском гидропосту медленнее всего убывает вода в Тоболе. Скрин

14 мая 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

За сутки уровень воды в Кургане упал на девять сантиметров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В районе курганского гидропоста вода в Тоболе уходит медленнее, чем в селе Звериноголовское и Бараба. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС. За сутки в Кургане вода убыла на девять сантиметров. «Уровень воды в Тоболе на гидропосту в районе Кургана на 08:00 14 мая — 677 см (-9 см за сутки). На гидропосте в районе села Звериноголовское — 630 см (-19 см), в районе села Бараба — 130 см (-11 см)», — указано в сведениях о состоянии водных объектов в регионе. Ранее URA.RU писало о том, что почему в Кургане вода очень медленно уходит с шоссе Тюнина. По словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, ее уход зависит от скорости затока на пойму. Проезд по шоссе был частично открыт ГИБДД 13 мая для автомобилей высокой проходимости. Курганский ЦГМС Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе курганского гидропоста вода в Тоболе уходит медленнее, чем в селе Звериноголовское и Бараба. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС. За сутки в Кургане вода убыла на девять сантиметров. «Уровень воды в Тоболе на гидропосту в районе Кургана на 08:00 14 мая — 677 см (-9 см за сутки). На гидропосте в районе села Звериноголовское — 630 см (-19 см), в районе села Бараба — 130 см (-11 см)», — указано в сведениях о состоянии водных объектов в регионе. Ранее URA.RU писало о том, что почему в Кургане вода очень медленно уходит с шоссе Тюнина. По словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, ее уход зависит от скорости затока на пойму. Проезд по шоссе был частично открыт ГИБДД 13 мая для автомобилей высокой проходимости.