13 мая 2024

На курганском гидропосту медленнее всего убывает вода в Тоболе. Скрин

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Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, половодье, дача, паводок, уровень воды, наводнение, улиц, снт
За сутки уровень воды в Кургане упал на девять сантиметров Фото:
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В районе курганского гидропоста вода в Тоболе уходит медленнее, чем в селе Звериноголовское и Бараба. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС. За сутки в Кургане вода убыла на девять сантиметров.

«Уровень воды в Тоболе на гидропосту в районе Кургана на 08:00 14 мая — 677 см (-9 см за сутки). На гидропосте в районе села Звериноголовское — 630 см (-19 см), в районе села Бараба — 130 см (-11 см)», — указано в сведениях о состоянии водных объектов в регионе.

Ранее URA.RU писало о том, что почему в Кургане вода очень медленно уходит с шоссе Тюнина. По словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, ее уход зависит от скорости затока на пойму. Проезд по шоссе был частично открыт ГИБДД 13 мая для автомобилей высокой проходимости.

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В районе курганского гидропоста вода в Тоболе уходит медленнее, чем в селе Звериноголовское и Бараба. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС. За сутки в Кургане вода убыла на девять сантиметров. «Уровень воды в Тоболе на гидропосту в районе Кургана на 08:00 14 мая — 677 см (-9 см за сутки). На гидропосте в районе села Звериноголовское — 630 см (-19 см), в районе села Бараба — 130 см (-11 см)», — указано в сведениях о состоянии водных объектов в регионе. Ранее URA.RU писало о том, что почему в Кургане вода очень медленно уходит с шоссе Тюнина. По словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, ее уход зависит от скорости затока на пойму. Проезд по шоссе был частично открыт ГИБДД 13 мая для автомобилей высокой проходимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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