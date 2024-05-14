Сотрудник РЖД украл два миллиона у жителя ХМАО в поезде до Екатеринбурга. Фото

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Ретро-поезд до Верхней Пышмы на станции Екатеринбург-Пассажирский. Екатеринбург , вагон ресторан, ретро поезд екатеринбург верхняя пышма
Пассажир заметил пропажу по приезду в Екатеринбург Фото:

Работник вагона-ресторана поезда Екатеринбург — Приобье, заметив, как пассажир растрачивает деньги, обокрал его на 2,1 млн рублей. Вскоре оперативники транспортной полиции Екатеринбурга задержали злоумышленника в том же поезде, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«На гражданина, активно расплачивающегося за заказы картой и угощающего соседей спиртным, обратил внимание один из работников торговой точки. Он незаметно завладел банковской картой гостя, а позже, в ночное время, когда поезд сделал остановку на станции Нижний Тагил, обналичил в одном из банкоматов вокзала 1,8 млн рублей. Аналогичную операцию он повторил на станции в Челябинске, где снял еще 300 тысяч. Похищенную карту после этого выкинул», — пояснили в УТ МВД России по УрФО.

Пассажир заметил пропажу только по приезду в Екатеринбург, где обратился к правоохранителям. Силовики начали розыск, в ходе которого установили личность вора и задержали его в том же поезде, следовавшем в обратном направлении. Задержанный признался и вернул все украденное. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

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Работник вагона-ресторана поезда Екатеринбург — Приобье, заметив, как пассажир растрачивает деньги, обокрал его на 2,1 млн рублей. Вскоре оперативники транспортной полиции Екатеринбурга задержали злоумышленника в том же поезде, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «На гражданина, активно расплачивающегося за заказы картой и угощающего соседей спиртным, обратил внимание один из работников торговой точки. Он незаметно завладел банковской картой гостя, а позже, в ночное время, когда поезд сделал остановку на станции Нижний Тагил, обналичил в одном из банкоматов вокзала 1,8 млн рублей. Аналогичную операцию он повторил на станции в Челябинске, где снял еще 300 тысяч. Похищенную карту после этого выкинул», — пояснили в УТ МВД России по УрФО. Пассажир заметил пропажу только по приезду в Екатеринбург, где обратился к правоохранителям. Силовики начали розыск, в ходе которого установили личность вора и задержали его в том же поезде, следовавшем в обратном направлении. Задержанный признался и вернул все украденное. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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