Работник вагона-ресторана поезда Екатеринбург — Приобье, заметив, как пассажир растрачивает деньги, обокрал его на 2,1 млн рублей. Вскоре оперативники транспортной полиции Екатеринбурга задержали злоумышленника в том же поезде, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«На гражданина, активно расплачивающегося за заказы картой и угощающего соседей спиртным, обратил внимание один из работников торговой точки. Он незаметно завладел банковской картой гостя, а позже, в ночное время, когда поезд сделал остановку на станции Нижний Тагил, обналичил в одном из банкоматов вокзала 1,8 млн рублей. Аналогичную операцию он повторил на станции в Челябинске, где снял еще 300 тысяч. Похищенную карту после этого выкинул», — пояснили в УТ МВД России по УрФО.
Пассажир заметил пропажу только по приезду в Екатеринбург, где обратился к правоохранителям. Силовики начали розыск, в ходе которого установили личность вора и задержали его в том же поезде, следовавшем в обратном направлении. Задержанный признался и вернул все украденное. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.
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