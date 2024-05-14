Сотрудник РЖД украл два миллиона у жителя ХМАО в поезде до Екатеринбурга. Фото

14 мая 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Пассажир заметил пропажу по приезду в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Работник вагона-ресторана поезда Екатеринбург — Приобье, заметив, как пассажир растрачивает деньги, обокрал его на 2,1 млн рублей. Вскоре оперативники транспортной полиции Екатеринбурга задержали злоумышленника в том же поезде, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «На гражданина, активно расплачивающегося за заказы картой и угощающего соседей спиртным, обратил внимание один из работников торговой точки. Он незаметно завладел банковской картой гостя, а позже, в ночное время, когда поезд сделал остановку на станции Нижний Тагил, обналичил в одном из банкоматов вокзала 1,8 млн рублей. Аналогичную операцию он повторил на станции в Челябинске, где снял еще 300 тысяч. Похищенную карту после этого выкинул», — пояснили в УТ МВД России по УрФО. Пассажир заметил пропажу только по приезду в Екатеринбург, где обратился к правоохранителям. Силовики начали розыск, в ходе которого установили личность вора и задержали его в том же поезде, следовавшем в обратном направлении. Задержанный признался и вернул все украденное. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работник вагона-ресторана поезда Екатеринбург — Приобье, заметив, как пассажир растрачивает деньги, обокрал его на 2,1 млн рублей. Вскоре оперативники транспортной полиции Екатеринбурга задержали злоумышленника в том же поезде, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «На гражданина, активно расплачивающегося за заказы картой и угощающего соседей спиртным, обратил внимание один из работников торговой точки. Он незаметно завладел банковской картой гостя, а позже, в ночное время, когда поезд сделал остановку на станции Нижний Тагил, обналичил в одном из банкоматов вокзала 1,8 млн рублей. Аналогичную операцию он повторил на станции в Челябинске, где снял еще 300 тысяч. Похищенную карту после этого выкинул», — пояснили в УТ МВД России по УрФО. Пассажир заметил пропажу только по приезду в Екатеринбург, где обратился к правоохранителям. Силовики начали розыск, в ходе которого установили личность вора и задержали его в том же поезде, следовавшем в обратном направлении. Задержанный признался и вернул все украденное. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.