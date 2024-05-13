13 мая 2024

Максим Афанасьев рассказал, когда в Тобольске отключат отопление. Фото

Глава Тобольска подписал документ об окончании отопительного сезона с 16 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Отопительный сезон в Тобольске закончится 16 мая Фото:

Глава Тобольска Максим Афанасьев рассказал, когда в городе закончится отопительный сезон. Заявление Афанасьев сделал в своем официальном telegram-канале.

«Подписал постановление об окончании отопительного сезона с 16 мая», — сообщил Афанасьев. К сообщению он прикрепил фото подписанного документа.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени отопление выключили еще восьмого мая. Позже власти пояснили, почему нельзя временно вернуть тепло в дома горожан.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Тобольска Максим Афанасьев рассказал, когда в городе закончится отопительный сезон. Заявление Афанасьев сделал в своем официальном telegram-канале. «Подписал постановление об окончании отопительного сезона с 16 мая», — сообщил Афанасьев. К сообщению он прикрепил фото подписанного документа. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени отопление выключили еще восьмого мая. Позже власти пояснили, почему нельзя временно вернуть тепло в дома горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...