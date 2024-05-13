Отопительный сезон в Тобольске закончится 16 мая
Глава Тобольска Максим Афанасьев рассказал, когда в городе закончится отопительный сезон. Заявление Афанасьев сделал в своем официальном telegram-канале.
«Подписал постановление об окончании отопительного сезона с 16 мая», — сообщил Афанасьев. К сообщению он прикрепил фото подписанного документа.
Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени отопление выключили еще восьмого мая. Позже власти пояснили, почему нельзя временно вернуть тепло в дома горожан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!