13 мая 2024

В Кургане на «Ночь музеев» временно перекроют дорогу. Карта

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Художественный музей. Курган, художественный музей
Движение машин 17 мая ограничат рядом с художественным музеем в Кургане Фото:
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Ночь музеев на Урале

В Кургане в рамках ежегодной акции «Ночь музеев» 17 мая временно перекроют дорогу по улице М. Горького. Об этом сообщается в постановлении администрации города.

«Разрешить закрыть движение всех видов транспорта на время проведения ежегодной акции „Ночь музеев“ с 19:40 до 21:00 17 мая 2024 г. по улице М. Горького. Ограничение будет введено на участке от улицы Пролетарской вдоль центрального крыльца областного художественного музея по улице М. Горького, 127/4», — говорится в документе.

В Курган на «Ночь музеев» приедет театр моды «Томирис» из Казахстана. Он покажет свои коллекции в художественном музее имени Травникова. Также гостей акции ждут научные шоу, квесты, мастер-классы и музыкальные выступления. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет конкурс с денежным призом в 15 тысяч рублей.

17 мая временно ограничат движение рядом с художественным музеем
17 мая временно ограничат движение рядом с художественным музеем

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В Кургане в рамках ежегодной акции «Ночь музеев» 17 мая временно перекроют дорогу по улице М. Горького. Об этом сообщается в постановлении администрации города. «Разрешить закрыть движение всех видов транспорта на время проведения ежегодной акции „Ночь музеев“ с 19:40 до 21:00 17 мая 2024 г. по улице М. Горького. Ограничение будет введено на участке от улицы Пролетарской вдоль центрального крыльца областного художественного музея по улице М. Горького, 127/4», — говорится в документе. В Курган на «Ночь музеев» приедет театр моды «Томирис» из Казахстана. Он покажет свои коллекции в художественном музее имени Травникова. Также гостей акции ждут научные шоу, квесты, мастер-классы и музыкальные выступления. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет конкурс с денежным призом в 15 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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