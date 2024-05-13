Общество ЖКХ и Городская среда В Кургане на «Ночь музеев» временно перекроют дорогу. Карта 14 мая 2024 в 12:26 Размер текста - 17 + Движение машин 17 мая ограничат рядом с художественным музеем в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Ночь музеев на Урале В Кургане в рамках ежегодной акции «Ночь музеев» 17 мая временно перекроют дорогу по улице М. Горького. Об этом сообщается в постановлении администрации города. «Разрешить закрыть движение всех видов транспорта на время проведения ежегодной акции „Ночь музеев“ с 19:40 до 21:00 17 мая 2024 г. по улице М. Горького. Ограничение будет введено на участке от улицы Пролетарской вдоль центрального крыльца областного художественного музея по улице М. Горького, 127/4», — говорится в документе. В Курган на «Ночь музеев» приедет театр моды «Томирис» из Казахстана. Он покажет свои коллекции в художественном музее имени Травникова. Также гостей акции ждут научные шоу, квесты, мастер-классы и музыкальные выступления. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет конкурс с денежным призом в 15 тысяч рублей. 17 мая временно ограничат движение рядом с художественным музеем Скрин: сервис 2GIS Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане в рамках ежегодной акции «Ночь музеев» 17 мая временно перекроют дорогу по улице М. Горького. Об этом сообщается в постановлении администрации города. «Разрешить закрыть движение всех видов транспорта на время проведения ежегодной акции „Ночь музеев“ с 19:40 до 21:00 17 мая 2024 г. по улице М. Горького. Ограничение будет введено на участке от улицы Пролетарской вдоль центрального крыльца областного художественного музея по улице М. Горького, 127/4», — говорится в документе. В Курган на «Ночь музеев» приедет театр моды «Томирис» из Казахстана. Он покажет свои коллекции в художественном музее имени Травникова. Также гостей акции ждут научные шоу, квесты, мастер-классы и музыкальные выступления. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет конкурс с денежным призом в 15 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям