В Кургане в рамках ежегодной акции «Ночь музеев» 17 мая временно перекроют дорогу по улице М. Горького. Об этом сообщается в постановлении администрации города.
«Разрешить закрыть движение всех видов транспорта на время проведения ежегодной акции „Ночь музеев“ с 19:40 до 21:00 17 мая 2024 г. по улице М. Горького. Ограничение будет введено на участке от улицы Пролетарской вдоль центрального крыльца областного художественного музея по улице М. Горького, 127/4», — говорится в документе.
В Курган на «Ночь музеев» приедет театр моды «Томирис» из Казахстана. Он покажет свои коллекции в художественном музее имени Травникова. Также гостей акции ждут научные шоу, квесты, мастер-классы и музыкальные выступления. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет конкурс с денежным призом в 15 тысяч рублей.
17 мая временно ограничат движение рядом с художественным музеем
Скрин: сервис 2GIS
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В Кургане в рамках ежегодной акции «Ночь музеев» 17 мая временно перекроют дорогу по улице М. Горького. Об этом сообщается в постановлении администрации города. «Разрешить закрыть движение всех видов транспорта на время проведения ежегодной акции „Ночь музеев“ с 19:40 до 21:00 17 мая 2024 г. по улице М. Горького. Ограничение будет введено на участке от улицы Пролетарской вдоль центрального крыльца областного художественного музея по улице М. Горького, 127/4», — говорится в документе. В Курган на «Ночь музеев» приедет театр моды «Томирис» из Казахстана. Он покажет свои коллекции в художественном музее имени Травникова. Также гостей акции ждут научные шоу, квесты, мастер-классы и музыкальные выступления. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет конкурс с денежным призом в 15 тысяч рублей.