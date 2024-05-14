Стали известны даты визита Путина в Китай

Путин посетит Китай 16-17 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Лидеры двух государств подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства, заявили в Кремле
Лидеры двух государств подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства, заявили в Кремле Фото:

Президент РФ Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая. Об этом сообщили в Кремле. 

"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина Путин 16-17 мая посетит с государственным визитом Китай", — сообщил Кремль в telegram-канале. Там добавили, что лидеры двух государств подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы международной и региональной безопасности будут в повестке переговоров лидеров России и Китая во время визита президента Путина в КНР. Он также говорил, что любые контакты между Путиным и Си Цзиньпином привлекают внимание мировой общественности.

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Президент РФ Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая. Об этом сообщили в Кремле.  "По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина Путин 16-17 мая посетит с государственным визитом Китай", — сообщил Кремль в telegram-канале. Там добавили, что лидеры двух государств подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы международной и региональной безопасности будут в повестке переговоров лидеров России и Китая во время визита президента Путина в КНР. Он также говорил, что любые контакты между Путиным и Си Цзиньпином привлекают внимание мировой общественности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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