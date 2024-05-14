Стали известны даты визита Путина в Китай

Президент РФ Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая. Об этом сообщили в Кремле.
"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина Путин 16-17 мая посетит с государственным визитом Китай", — сообщил Кремль в telegram-канале. Там добавили, что лидеры двух государств подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы международной и региональной безопасности будут в повестке переговоров лидеров России и Китая во время визита президента Путина в КНР. Он также говорил, что любые контакты между Путиным и Си Цзиньпином привлекают внимание мировой общественности.
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