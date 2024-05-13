13 мая 2024

Курганские коммунисты боятся называть имена претендентов на места в гордуме

КПРФ не стала раскрывать имена кандидатов в гордуму Кургана
© Служба новостей «URA.RU»
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Судейская коллегия. Курган, депутат, чиновник
В Кургане коммунисты из-за возможного давления боятся называть имена претендентов в гордуму Фото:
новость из сюжета
Выборы в гордуму Кургана в 2024 году

В Кургане представители КПРФ не хотят до объявления выборов раскрывать имена претендентов на депутатские мандаты в гордуме, потому что боятся давления со стороны действующей власти. Об этом URA.RU рассказал первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов.

«Если мы сейчас начнем говорить, что на таком-то округе будет определенный человек, ему могут ставить препоны. Ранее наши товарищи были вынуждены сниматься [с выборов]. Начинается административное давление», — объяснил Зырянов.

По его словам, тех представителей оппозиции, которые рано выдвигаются, сначала пытаются отговорить от участия в выборах, а потом угрожают возможными проблемами в семье и на работе. Зырянов отметил, что такие случаи возникали в Шадринске, Далматове и Варгашах.

Пока из оппозиционных партий только представители «Коммунистов России» заявляли, что от них на выборы в гордуму хочет пойти бывший член КПРФ Павел Котюсов. Параллельно «Единая Россия» проводит предварительное голосование по отбору кандидатов в гордуму Кургана. В нем участвуют более 100 человек. Выборы в гордуму пройдут в сентябре. Жители города выберут 13 депутатов по одномандатным округам и 13 по спискам.

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В Кургане представители КПРФ не хотят до объявления выборов раскрывать имена претендентов на депутатские мандаты в гордуме, потому что боятся давления со стороны действующей власти. Об этом URA.RU рассказал первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов. «Если мы сейчас начнем говорить, что на таком-то округе будет определенный человек, ему могут ставить препоны. Ранее наши товарищи были вынуждены сниматься [с выборов]. Начинается административное давление», — объяснил Зырянов. По его словам, тех представителей оппозиции, которые рано выдвигаются, сначала пытаются отговорить от участия в выборах, а потом угрожают возможными проблемами в семье и на работе. Зырянов отметил, что такие случаи возникали в Шадринске, Далматове и Варгашах. Пока из оппозиционных партий только представители «Коммунистов России» заявляли, что от них на выборы в гордуму хочет пойти бывший член КПРФ Павел Котюсов. Параллельно «Единая Россия» проводит предварительное голосование по отбору кандидатов в гордуму Кургана. В нем участвуют более 100 человек. Выборы в гордуму пройдут в сентябре. Жители города выберут 13 депутатов по одномандатным округам и 13 по спискам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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