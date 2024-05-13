Курганские коммунисты боятся называть имена претендентов на места в гордуме

КПРФ не стала раскрывать имена кандидатов в гордуму Кургана

14 мая 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

В Кургане коммунисты из-за возможного давления боятся называть имена претендентов в гордуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году В Кургане представители КПРФ не хотят до объявления выборов раскрывать имена претендентов на депутатские мандаты в гордуме, потому что боятся давления со стороны действующей власти. Об этом URA.RU рассказал первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов. «Если мы сейчас начнем говорить, что на таком-то округе будет определенный человек, ему могут ставить препоны. Ранее наши товарищи были вынуждены сниматься [с выборов]. Начинается административное давление», — объяснил Зырянов. По его словам, тех представителей оппозиции, которые рано выдвигаются, сначала пытаются отговорить от участия в выборах, а потом угрожают возможными проблемами в семье и на работе. Зырянов отметил, что такие случаи возникали в Шадринске, Далматове и Варгашах. Пока из оппозиционных партий только представители «Коммунистов России» заявляли, что от них на выборы в гордуму хочет пойти бывший член КПРФ Павел Котюсов. Параллельно «Единая Россия» проводит предварительное голосование по отбору кандидатов в гордуму Кургана. В нем участвуют более 100 человек. Выборы в гордуму пройдут в сентябре. Жители города выберут 13 депутатов по одномандатным округам и 13 по спискам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане представители КПРФ не хотят до объявления выборов раскрывать имена претендентов на депутатские мандаты в гордуме, потому что боятся давления со стороны действующей власти. Об этом URA.RU рассказал первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов. «Если мы сейчас начнем говорить, что на таком-то округе будет определенный человек, ему могут ставить препоны. Ранее наши товарищи были вынуждены сниматься [с выборов]. Начинается административное давление», — объяснил Зырянов. По его словам, тех представителей оппозиции, которые рано выдвигаются, сначала пытаются отговорить от участия в выборах, а потом угрожают возможными проблемами в семье и на работе. Зырянов отметил, что такие случаи возникали в Шадринске, Далматове и Варгашах. Пока из оппозиционных партий только представители «Коммунистов России» заявляли, что от них на выборы в гордуму хочет пойти бывший член КПРФ Павел Котюсов. Параллельно «Единая Россия» проводит предварительное голосование по отбору кандидатов в гордуму Кургана. В нем участвуют более 100 человек. Выборы в гордуму пройдут в сентябре. Жители города выберут 13 депутатов по одномандатным округам и 13 по спискам.