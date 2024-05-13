Из-за большого потока желающих помянуть близких в Радоницу, на Червишевском тракте в Тюмени образовался затор. Сервис «Яндекс пробки» оценивает его силу в 6-7 баллов.
«На Червишевском тракте наблюдается затруднение движения транспорта. Его сила от шести до семи баллов», — сообщает сайт сервиса.
На карте, размещенной на сайте, видно, что основной затор образовался на полосах, движение по которым идет в сторону Тюмени. По направлению к секторам Червишевского кладбища дорожная обстановка менее напряженная. Отмечается, что движение затруднено на участке от деревни Патрушева до тюменской объездной дороги.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Из-за большого потока желающих помянуть близких в Радоницу, на Червишевском тракте в Тюмени образовался затор. Сервис «Яндекс пробки» оценивает его силу в 6-7 баллов. «На Червишевском тракте наблюдается затруднение движения транспорта. Его сила от шести до семи баллов», — сообщает сайт сервиса. На карте, размещенной на сайте, видно, что основной затор образовался на полосах, движение по которым идет в сторону Тюмени. По направлению к секторам Червишевского кладбища дорожная обстановка менее напряженная. Отмечается, что движение затруднено на участке от деревни Патрушева до тюменской объездной дороги.