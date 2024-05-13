13 мая 2024

На дороге со стороны тюменского кладбища образовался затор. Фото

Затор на Червишевском тракте в Тюмени достигает 6-7 баллов
© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, пробка, автомобильная пробка
Основной затор наблюдается по пути со стороны кладбища в город Фото:

Из-за большого потока желающих помянуть близких в Радоницу, на Червишевском тракте в Тюмени образовался затор. Сервис «Яндекс пробки» оценивает его силу в 6-7 баллов.

«На Червишевском тракте наблюдается затруднение движения транспорта. Его сила от шести до семи баллов», — сообщает сайт сервиса.

На карте, размещенной на сайте, видно, что основной затор образовался на полосах, движение по которым идет в сторону Тюмени. По направлению к секторам Червишевского кладбища дорожная обстановка менее напряженная. Отмечается, что движение затруднено на участке от деревни Патрушева до тюменской объездной дороги.

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Из-за большого потока желающих помянуть близких в Радоницу, на Червишевском тракте в Тюмени образовался затор. Сервис «Яндекс пробки» оценивает его силу в 6-7 баллов. «На Червишевском тракте наблюдается затруднение движения транспорта. Его сила от шести до семи баллов», — сообщает сайт сервиса. На карте, размещенной на сайте, видно, что основной затор образовался на полосах, движение по которым идет в сторону Тюмени. По направлению к секторам Червишевского кладбища дорожная обстановка менее напряженная. Отмечается, что движение затруднено на участке от деревни Патрушева до тюменской объездной дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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