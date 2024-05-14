В Кыштыме Челябинской области заметили повышенную активность гадюк. Ядовитые змеи выползают греться на солнце на территории кладбищ и во дворах домов, сообщают местные жители.
«Уважаемые жители Кыштымского городского округа, будьте внимательнее, гуляя по лесу. Начался сезон змей», — пишет Александр М. в паблике «Кыштым! Ну, рассказывай!» в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы сообщают, что гадюк заметили во время посещения местных кладбищ. Кроме того, одну змею увидели во дворе дома.
Ранее URA.RU сообщало, что 22 апреля в Аше активизировались змеи. Пресмыкающихся заметили на спуске к водоему в центре города. Также гадюки выползли из нор нацпарка «Зигальга» 11 апреля.
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