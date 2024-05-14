В Челябинской области активизировались гадюки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж
Эти ужи очень похожи на гадюк, но они имеют желтые пятна на голове и не ядовиты Фото:

В Кыштыме Челябинской области заметили повышенную активность гадюк. Ядовитые змеи выползают греться на солнце на территории кладбищ и во дворах домов, сообщают местные жители.

«Уважаемые жители Кыштымского городского округа, будьте внимательнее, гуляя по лесу. Начался сезон змей», — пишет Александр М. в паблике «Кыштым! Ну, рассказывай!» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы сообщают, что гадюк заметили во время посещения местных кладбищ. Кроме того, одну змею увидели во дворе дома.

Ранее URA.RU сообщало, что 22 апреля в Аше активизировались змеи. Пресмыкающихся заметили на спуске к водоему в центре города. Также гадюки выползли из нор нацпарка «Зигальга» 11 апреля.

Гадюки не имеют желтых пятен на голове
Гадюки не имеют желтых пятен на голове
Фото:
Змеи любят греться на солнце
Змеи любят греться на солнце
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кыштыме Челябинской области заметили повышенную активность гадюк. Ядовитые змеи выползают греться на солнце на территории кладбищ и во дворах домов, сообщают местные жители. «Уважаемые жители Кыштымского городского округа, будьте внимательнее, гуляя по лесу. Начался сезон змей», — пишет Александр М. в паблике «Кыштым! Ну, рассказывай!» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сообщают, что гадюк заметили во время посещения местных кладбищ. Кроме того, одну змею увидели во дворе дома. Ранее URA.RU сообщало, что 22 апреля в Аше активизировались змеи. Пресмыкающихся заметили на спуске к водоему в центре города. Также гадюки выползли из нор нацпарка «Зигальга» 11 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...