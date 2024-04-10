10 апреля 2024

В челябинском нацпарке гадюки выползли из нор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Акватеррариум. Пермь, змея, питон, террариум, рептилии, пресмыкающиеся, акватеррариум
Гадюки проявляют агрессию только в случае опасности со стороны Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) гадюки вылезли из нор. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, в поисках места для зимовки змеи могут ползти на расстояние до пяти километров. Весной возвращаются к месту постоянного обитания.

«В апреле инспектор нацпарка в процессе обхода встретил на поляне в лесу гадюку обыкновенную. Змея выползла после зимней спячки. Весной пресмыкающееся может возвращаться к месту обитания, преодолевая значительные для него расстояния. В другое время гадюка не отползает от жилища больше, чем на 100 метров», — уточнили URA.RU в нацпарке.

Данный вид гадюк, отметили специалисты, холод переносит нормально, соседство со снегом их не смущает. Гадюки ядовиты, но обычно не агрессивны, нападают на человека только в случае самозащиты.

Специалисты нацпарка «Таганай» рассказали URA.RU случай, который произошел несколько лет назад. Турист попытался поцеловать гадюку, и змея вцепилась путешественнику в губу. Возникла необходимость в вызове скорой помощи.

Гадюки с приходом весны начали возвращаться к местам постоянного обитания
Гадюки с приходом весны начали возвращаться к местам постоянного обитания
Фото:

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) гадюки вылезли из нор. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, в поисках места для зимовки змеи могут ползти на расстояние до пяти километров. Весной возвращаются к месту постоянного обитания. «В апреле инспектор нацпарка в процессе обхода встретил на поляне в лесу гадюку обыкновенную. Змея выползла после зимней спячки. Весной пресмыкающееся может возвращаться к месту обитания, преодолевая значительные для него расстояния. В другое время гадюка не отползает от жилища больше, чем на 100 метров», — уточнили URA.RU в нацпарке. Данный вид гадюк, отметили специалисты, холод переносит нормально, соседство со снегом их не смущает. Гадюки ядовиты, но обычно не агрессивны, нападают на человека только в случае самозащиты. Специалисты нацпарка «Таганай» рассказали URA.RU случай, который произошел несколько лет назад. Турист попытался поцеловать гадюку, и змея вцепилась путешественнику в губу. Возникла необходимость в вызове скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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