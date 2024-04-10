В челябинском нацпарке гадюки выползли из нор. Фото

11 апреля 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Гадюки проявляют агрессию только в случае опасности со стороны Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) гадюки вылезли из нор. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, в поисках места для зимовки змеи могут ползти на расстояние до пяти километров. Весной возвращаются к месту постоянного обитания. «В апреле инспектор нацпарка в процессе обхода встретил на поляне в лесу гадюку обыкновенную. Змея выползла после зимней спячки. Весной пресмыкающееся может возвращаться к месту обитания, преодолевая значительные для него расстояния. В другое время гадюка не отползает от жилища больше, чем на 100 метров», — уточнили URA.RU в нацпарке. Данный вид гадюк, отметили специалисты, холод переносит нормально, соседство со снегом их не смущает. Гадюки ядовиты, но обычно не агрессивны, нападают на человека только в случае самозащиты. Специалисты нацпарка «Таганай» рассказали URA.RU случай, который произошел несколько лет назад. Турист попытался поцеловать гадюку, и змея вцепилась путешественнику в губу. Возникла необходимость в вызове скорой помощи. Гадюки с приходом весны начали возвращаться к местам постоянного обитания пресс-служба нацпарка «Зигальга» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) гадюки вылезли из нор. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, в поисках места для зимовки змеи могут ползти на расстояние до пяти километров. Весной возвращаются к месту постоянного обитания. «В апреле инспектор нацпарка в процессе обхода встретил на поляне в лесу гадюку обыкновенную. Змея выползла после зимней спячки. Весной пресмыкающееся может возвращаться к месту обитания, преодолевая значительные для него расстояния. В другое время гадюка не отползает от жилища больше, чем на 100 метров», — уточнили URA.RU в нацпарке. Данный вид гадюк, отметили специалисты, холод переносит нормально, соседство со снегом их не смущает. Гадюки ядовиты, но обычно не агрессивны, нападают на человека только в случае самозащиты. Специалисты нацпарка «Таганай» рассказали URA.RU случай, который произошел несколько лет назад. Турист попытался поцеловать гадюку, и змея вцепилась путешественнику в губу. Возникла необходимость в вызове скорой помощи.