В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) гадюки вылезли из нор. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, в поисках места для зимовки змеи могут ползти на расстояние до пяти километров. Весной возвращаются к месту постоянного обитания.
«В апреле инспектор нацпарка в процессе обхода встретил на поляне в лесу гадюку обыкновенную. Змея выползла после зимней спячки. Весной пресмыкающееся может возвращаться к месту обитания, преодолевая значительные для него расстояния. В другое время гадюка не отползает от жилища больше, чем на 100 метров», — уточнили URA.RU в нацпарке.
Данный вид гадюк, отметили специалисты, холод переносит нормально, соседство со снегом их не смущает. Гадюки ядовиты, но обычно не агрессивны, нападают на человека только в случае самозащиты.
Специалисты нацпарка «Таганай» рассказали URA.RU случай, который произошел несколько лет назад. Турист попытался поцеловать гадюку, и змея вцепилась путешественнику в губу. Возникла необходимость в вызове скорой помощи.
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