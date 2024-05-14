Екатеринбуржцев, избивших битами ветерана СВО, оставили на свободе

14 мая 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Обидчиков военного решили не помещать под арест (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Хулиганам, вшестером избившим ветерана СВО в Екатеринбурге, избрали меру пресечения — подписку о невыезде. Об этом рассказал источник, близкий к теме. «Все шестеро опрошены. Один из них — охранник бара „Негодяи“ — дал признательные показания. Следователь отпустил их под подписку о невыезде», — рассказал собеседник URA.RU. Шестеро мужчин напали на 45-летнего ветерана СВО на улице Волгоградской 11 мая. Его били битами и пинали, расправа попала на видео. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту. Обидчиками военного оказались таксист, охранник, монтажник, санитар и два продавца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хулиганам, вшестером избившим ветерана СВО в Екатеринбурге, избрали меру пресечения — подписку о невыезде. Об этом рассказал источник, близкий к теме. «Все шестеро опрошены. Один из них — охранник бара „Негодяи“ — дал признательные показания. Следователь отпустил их под подписку о невыезде», — рассказал собеседник URA.RU. Шестеро мужчин напали на 45-летнего ветерана СВО на улице Волгоградской 11 мая. Его били битами и пинали, расправа попала на видео. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту. Обидчиками военного оказались таксист, охранник, монтажник, санитар и два продавца.