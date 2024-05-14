Екатеринбуржцев, избивших битами ветерана СВО, оставили на свободе

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, каска, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Обидчиков военного решили не помещать под арест (архивное фото) Фото:

Хулиганам, вшестером избившим ветерана СВО в Екатеринбурге, избрали меру пресечения — подписку о невыезде. Об этом рассказал источник, близкий к теме.

«Все шестеро опрошены. Один из них — охранник бара „Негодяи“ — дал признательные показания. Следователь отпустил их под подписку о невыезде», — рассказал собеседник URA.RU.

Шестеро мужчин напали на 45-летнего ветерана СВО на улице Волгоградской 11 мая. Его били битами и пинали, расправа попала на видео. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту. Обидчиками военного оказались таксист, охранник, монтажник, санитар и два продавца.

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Хулиганам, вшестером избившим ветерана СВО в Екатеринбурге, избрали меру пресечения — подписку о невыезде. Об этом рассказал источник, близкий к теме. «Все шестеро опрошены. Один из них — охранник бара „Негодяи“ — дал признательные показания. Следователь отпустил их под подписку о невыезде», — рассказал собеседник URA.RU. Шестеро мужчин напали на 45-летнего ветерана СВО на улице Волгоградской 11 мая. Его били битами и пинали, расправа попала на видео. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту. Обидчиками военного оказались таксист, охранник, монтажник, санитар и два продавца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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