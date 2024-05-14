Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» принята на вооружение ВС РФ

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ВС РФ приняли на вооружение ракету "Булава"
ВС РФ приняли на вооружение ракету "Булава" Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На вооружение Российской армии принята межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования "Булава". Ее разработал Московский институт теплотехники (МИТ). Об этом сообщает генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов.

«7 мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса "Булава"», — заявил Соломонов. Его слова передает ТАСС. 

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обрадовался успехам ВС РФ на фронте, на авдеевском направлении. Ему доложили о взятии населенного пункта Бердычи, который находится в ДНР. 

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На вооружение Российской армии принята межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования "Булава". Ее разработал Московский институт теплотехники (МИТ). Об этом сообщает генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов. «7 мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса "Булава"», — заявил Соломонов. Его слова передает ТАСС.  Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обрадовался успехам ВС РФ на фронте, на авдеевском направлении. Ему доложили о взятии населенного пункта Бердычи, который находится в ДНР. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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