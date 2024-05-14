Пашинян заявил о желании Армении вступить в ЕС в этом году

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Армения намерена вступить в Евросоюз в этом году, заявил Никол Пашинян
Армения намерена вступить в Евросоюз в этом году, заявил Никол Пашинян Фото:

Армения хочет вступить в Евросоюз в этом году. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на Копенгагенском саммите демократии.

Ведущий спросил у Пашиняна, в каком году Армения желает стать членом ЕС. В ответ премьер-министр сказал: “В этом”. Прямой эфир шел youtube-канале саммита.

Спикер армянского парламента Ален Симонян заявляла, что страна всегда хотела стать частью ЕС, передает RT. Ранее Армения отказалась платить взносы в ОДКБ. Также государство думает над тем, чтобы выйти из организации в целом.

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Армения хочет вступить в Евросоюз в этом году. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на Копенгагенском саммите демократии. Ведущий спросил у Пашиняна, в каком году Армения желает стать членом ЕС. В ответ премьер-министр сказал: “В этом”. Прямой эфир шел youtube-канале саммита. Спикер армянского парламента Ален Симонян заявляла, что страна всегда хотела стать частью ЕС, передает RT. Ранее Армения отказалась платить взносы в ОДКБ. Также государство думает над тем, чтобы выйти из организации в целом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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