Пашинян заявил о желании Армении вступить в ЕС в этом году

Армения намерена вступить в Евросоюз в этом году, заявил Никол Пашинян
Армения хочет вступить в Евросоюз в этом году. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на Копенгагенском саммите демократии.
Ведущий спросил у Пашиняна, в каком году Армения желает стать членом ЕС. В ответ премьер-министр сказал: “В этом”. Прямой эфир шел youtube-канале саммита.
Спикер армянского парламента Ален Симонян заявляла, что страна всегда хотела стать частью ЕС, передает RT. Ранее Армения отказалась платить взносы в ОДКБ. Также государство думает над тем, чтобы выйти из организации в целом.
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