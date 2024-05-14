Белоусов перечислил приоритетные задачи Минобороны от Путина

Белоусов: Путин поручил интегрировать вооруженные силы в экономику страны
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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Андрей Белоусов перечислил приоритетные задачи во время выступления в Совфеде Фото:
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Президент России Владимир Путин поручил Минобороны интегрировать экономику вооруженных сил в общую экономику РФ, а также сделать министерство максимально открытым к инновациям. Об этом заявил кандидат в министры Андрей Белоусов во время выступления в Совете Федерации.

«Первое — это обеспечить полноценную интеграцию экономики вооруженных сил в общую экономику страны. С учетом объективного роста оборонных расходов, который превысил уже 6,7% ВВП страны. Вторая задача — сделать военную экономику, работу Министерства обороны максимально открытой к инновациям. Это касается не только новых технологий, но и подготовки кадров, а также новых форм и методов управления», — заявил он, выступая перед сенаторами. Трансляция шла на сайте Совфеда.

Белоусов уточнил, что это непростые задачи, которые предполагают оптимизацию военных расходов. «Хочу подчеркнуть — оптимизация не означает огульное сокращение. Оптимизация, прежде всего, означает повышение их эффективности, чтобы все принесли максимальный эффект», — заключил он.

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Кандидатуру бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны ранее предложил рассмотреть Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Белоусов подходит на эту роль, поскольку имеет большой управленческий опыт. Политологи трактовали такое предложение как начало масштабного снабжения армии.

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Президент России Владимир Путин поручил Минобороны интегрировать экономику вооруженных сил в общую экономику РФ, а также сделать министерство максимально открытым к инновациям. Об этом заявил кандидат в министры Андрей Белоусов во время выступления в Совете Федерации. «Первое — это обеспечить полноценную интеграцию экономики вооруженных сил в общую экономику страны. С учетом объективного роста оборонных расходов, который превысил уже 6,7% ВВП страны. Вторая задача — сделать военную экономику, работу Министерства обороны максимально открытой к инновациям. Это касается не только новых технологий, но и подготовки кадров, а также новых форм и методов управления», — заявил он, выступая перед сенаторами. Трансляция шла на сайте Совфеда. Белоусов уточнил, что это непростые задачи, которые предполагают оптимизацию военных расходов. «Хочу подчеркнуть — оптимизация не означает огульное сокращение. Оптимизация, прежде всего, означает повышение их эффективности, чтобы все принесли максимальный эффект», — заключил он. Кандидатуру бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны ранее предложил рассмотреть Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Белоусов подходит на эту роль, поскольку имеет большой управленческий опыт. Политологи трактовали такое предложение как начало масштабного снабжения армии.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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