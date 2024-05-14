Парламент Грузии принял закон об иноагентах

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Комитет по бюджету. Курган , депутат, чиновники, заседание, голосование
Большинство депутатов поддержало закон об иноагентах в Грузии Фото:

В Грузии парламент принял закон об иноагентах. За него проголосовало большинство депутатов.

«За — 84 депутата, против — 30», — такие результаты голосования закона об иноагентах. Закон принят. Прямой эфир голосования шел на youtube-канале парламента.

Ранее этот законопроект вызвал волну протестов. Сегодня демонстранты снова собрались у парламента. Если закон вступит в силу, то Конгресс США намерен обратиться к Сенату, чтобы тот повлиял на политику Вашингтона в отношении Грузии. Будут введены новые санкции.

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В Грузии парламент принял закон об иноагентах. За него проголосовало большинство депутатов. «За — 84 депутата, против — 30», — такие результаты голосования закона об иноагентах. Закон принят. Прямой эфир голосования шел на youtube-канале парламента. Ранее этот законопроект вызвал волну протестов. Сегодня демонстранты снова собрались у парламента. Если закон вступит в силу, то Конгресс США намерен обратиться к Сенату, чтобы тот повлиял на политику Вашингтона в отношении Грузии. Будут введены новые санкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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