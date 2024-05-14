Парламент Грузии принял закон об иноагентах

Большинство депутатов поддержало закон об иноагентах в Грузии
В Грузии парламент принял закон об иноагентах. За него проголосовало большинство депутатов.
«За — 84 депутата, против — 30», — такие результаты голосования закона об иноагентах. Закон принят. Прямой эфир голосования шел на
Ранее этот законопроект вызвал волну протестов. Сегодня демонстранты снова собрались у парламента. Если закон вступит в силу, то Конгресс США намерен обратиться к Сенату, чтобы тот повлиял на политику Вашингтона в отношении Грузии. Будут введены новые санкции.
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