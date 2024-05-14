Парламент Грузии принял закон об иноагентах

14 мая 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Большинство депутатов поддержало закон об иноагентах в Грузии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Грузии парламент принял закон об иноагентах. За него проголосовало большинство депутатов. «За — 84 депутата, против — 30», — такие результаты голосования закона об иноагентах. Закон принят. Прямой эфир голосования шел на youtube-канале парламента. Ранее этот законопроект вызвал волну протестов. Сегодня демонстранты снова собрались у парламента. Если закон вступит в силу, то Конгресс США намерен обратиться к Сенату, чтобы тот повлиял на политику Вашингтона в отношении Грузии. Будут введены новые санкции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Грузии парламент принял закон об иноагентах. За него проголосовало большинство депутатов. «За — 84 депутата, против — 30», — такие результаты голосования закона об иноагентах. Закон принят. Прямой эфир голосования шел на youtube-канале парламента. Ранее этот законопроект вызвал волну протестов. Сегодня демонстранты снова собрались у парламента. Если закон вступит в силу, то Конгресс США намерен обратиться к Сенату, чтобы тот повлиял на политику Вашингтона в отношении Грузии. Будут введены новые санкции.