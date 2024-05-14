Власти встретились с челябинцами, которые боятся сноса своих домов в Первоозерном. Фото

Власти успокоили челябинцев, которые опасаются за свои дома

14 мая 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Никитина заверила присутствующих, что на территории имеющегося частного сектора останутся частные дома Фото: Илья Московец © URA.RU В Трактрозаводском районе Челябинска с инициативной группой поселка Первоозерный встретились глава района Юрий Кузнецов, начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина и представитель Следственного комитета. Жителям объяснили, что на территории частного сектора, судьба которой так волновала собравшихся, останутся частные дома, сообщили в пресс-службе мэрии. «В Тракторозаводском районе прошла повторная встреча с жителями поселка Первоозерный. По поручению главы Челябинска Натальи Котовой с инициативной группой встретились глава района Юрий Кузнецов, начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина и представитель Следственного комитета, чтобы ответить на все их вопросы. Жителям еще раз разъяснили процедуру корректировки генерального плана и те изменения, которые предусмотрены в отношении поселка Первоозерный», — сообщили в мэрии. Никитина заверила присутствующих, что на территории имеющегося частного сектора останутся частные дома. Также она еще раз акцентировала внимание на том, что к полномочиям генплана не относится вопрос изъятия частной собственности. В мэрии сообщили, что публичные слушания по внесению изменений в генплан города назначены на 16 мая. Все вносимые предложения и замечания не являются решениями, они принимаются в работу и выносятся на обсуждение. С учетом всех мнений, поступающих в ходе публичных слушаний, будет принято окончательное решение, о котором непременно узнают жители Челябинска перед утверждением. Ранее жители поселка стали бояться сноса своих домов после того, как увидели в генплане масштабы застройки. Согласно документации, их частные дома должны быть снесены, а на их месте планируется возвести новый микрорайон. При этом согласия на внесение изменений и снос домов в частном секторе они не давали. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку ситуации в челябинском поселке Первоозерный, чьи жители пожаловались на уплотнительную застройку, из-за которой их дома могут снести. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, и. о. руководителя челябинского следкома Константину Правосудову поручено доложить о ходе и результате проверки. В Тракторозаводском районе прошла повторная встреча с жителями поселка Первоозерный Фото: пресс-служба мэрии Челябинска По поручению главы Челябинска Натальи Котовой, с инициативной группой встретились глава района Юрий Кузнецов, начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина и представитель Следственного комитета, чтобы ответить на все их вопросы Фото: пресс-служба мэрии Челябинска Никитина акцентировала внимание на том, что к полномочиям генплана не относится вопрос изъятия частной собственности Фото: пресс-служба мэрии Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Трактрозаводском районе Челябинска с инициативной группой поселка Первоозерный встретились глава района Юрий Кузнецов, начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина и представитель Следственного комитета. Жителям объяснили, что на территории частного сектора, судьба которой так волновала собравшихся, останутся частные дома, сообщили в пресс-службе мэрии. «В Тракторозаводском районе прошла повторная встреча с жителями поселка Первоозерный. По поручению главы Челябинска Натальи Котовой с инициативной группой встретились глава района Юрий Кузнецов, начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина и представитель Следственного комитета, чтобы ответить на все их вопросы. Жителям еще раз разъяснили процедуру корректировки генерального плана и те изменения, которые предусмотрены в отношении поселка Первоозерный», — сообщили в мэрии. Никитина заверила присутствующих, что на территории имеющегося частного сектора останутся частные дома. Также она еще раз акцентировала внимание на том, что к полномочиям генплана не относится вопрос изъятия частной собственности. В мэрии сообщили, что публичные слушания по внесению изменений в генплан города назначены на 16 мая. Все вносимые предложения и замечания не являются решениями, они принимаются в работу и выносятся на обсуждение. С учетом всех мнений, поступающих в ходе публичных слушаний, будет принято окончательное решение, о котором непременно узнают жители Челябинска перед утверждением. Ранее жители поселка стали бояться сноса своих домов после того, как увидели в генплане масштабы застройки. Согласно документации, их частные дома должны быть снесены, а на их месте планируется возвести новый микрорайон. При этом согласия на внесение изменений и снос домов в частном секторе они не давали. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку ситуации в челябинском поселке Первоозерный, чьи жители пожаловались на уплотнительную застройку, из-за которой их дома могут снести. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, и. о. руководителя челябинского следкома Константину Правосудову поручено доложить о ходе и результате проверки.