Власти встретились с челябинцами, которые боятся сноса своих домов в Первоозерном. Фото

Власти успокоили челябинцев, которые опасаются за свои дома
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Никитина заверила присутствующих, что на территории имеющегося частного сектора останутся частные дома Фото:

В Трактрозаводском районе Челябинска с инициативной группой поселка Первоозерный встретились глава района Юрий Кузнецов, начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина и представитель Следственного комитета. Жителям объяснили, что на территории частного сектора, судьба которой так волновала собравшихся, останутся частные дома, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Тракторозаводском районе прошла повторная встреча с жителями поселка Первоозерный. По поручению главы Челябинска Натальи Котовой с инициативной группой встретились глава района Юрий Кузнецов, начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина и представитель Следственного комитета, чтобы ответить на все их вопросы. Жителям еще раз разъяснили процедуру корректировки генерального плана и те изменения, которые предусмотрены в отношении поселка Первоозерный», — сообщили в мэрии.

Никитина заверила присутствующих, что на территории имеющегося частного сектора останутся частные дома. Также она еще раз акцентировала внимание на том, что к полномочиям генплана не относится вопрос изъятия частной собственности.

В мэрии сообщили, что публичные слушания по внесению изменений в генплан города назначены на 16 мая. Все вносимые предложения и замечания не являются решениями, они принимаются в работу и выносятся на обсуждение. С учетом всех мнений, поступающих в ходе публичных слушаний, будет принято окончательное решение, о котором непременно узнают жители Челябинска перед утверждением.

Ранее жители поселка стали бояться сноса своих домов после того, как увидели в генплане масштабы застройки. Согласно документации, их частные дома должны быть снесены, а на их месте планируется возвести новый микрорайон. При этом согласия на внесение изменений и снос домов в частном секторе они не давали.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку ситуации в челябинском поселке Первоозерный, чьи жители пожаловались на уплотнительную застройку, из-за которой их дома могут снести. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, и. о. руководителя челябинского следкома Константину Правосудову поручено доложить о ходе и результате проверки.

В Тракторозаводском районе прошла повторная встреча с жителями поселка Первоозерный
В Тракторозаводском районе прошла повторная встреча с жителями поселка Первоозерный
Фото:
По поручению главы Челябинска Натальи Котовой, с инициативной группой встретились глава района Юрий Кузнецов, начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина и представитель Следственного комитета, чтобы ответить на все их вопросы
По поручению главы Челябинска Натальи Котовой, с инициативной группой встретились глава района Юрий Кузнецов, начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина и представитель Следственного комитета, чтобы ответить на все их вопросы
Фото:
Никитина акцентировала внимание на том, что к полномочиям генплана не относится вопрос изъятия частной собственности
Никитина акцентировала внимание на том, что к полномочиям генплана не относится вопрос изъятия частной собственности
Фото:

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В Трактрозаводском районе Челябинска с инициативной группой поселка Первоозерный встретились глава района Юрий Кузнецов, начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина и представитель Следственного комитета. Жителям объяснили, что на территории частного сектора, судьба которой так волновала собравшихся, останутся частные дома, сообщили в пресс-службе мэрии. «В Тракторозаводском районе прошла повторная встреча с жителями поселка Первоозерный. По поручению главы Челябинска Натальи Котовой с инициативной группой встретились глава района Юрий Кузнецов, начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина и представитель Следственного комитета, чтобы ответить на все их вопросы. Жителям еще раз разъяснили процедуру корректировки генерального плана и те изменения, которые предусмотрены в отношении поселка Первоозерный», — сообщили в мэрии. Никитина заверила присутствующих, что на территории имеющегося частного сектора останутся частные дома. Также она еще раз акцентировала внимание на том, что к полномочиям генплана не относится вопрос изъятия частной собственности. В мэрии сообщили, что публичные слушания по внесению изменений в генплан города назначены на 16 мая. Все вносимые предложения и замечания не являются решениями, они принимаются в работу и выносятся на обсуждение. С учетом всех мнений, поступающих в ходе публичных слушаний, будет принято окончательное решение, о котором непременно узнают жители Челябинска перед утверждением. Ранее жители поселка стали бояться сноса своих домов после того, как увидели в генплане масштабы застройки. Согласно документации, их частные дома должны быть снесены, а на их месте планируется возвести новый микрорайон. При этом согласия на внесение изменений и снос домов в частном секторе они не давали. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку ситуации в челябинском поселке Первоозерный, чьи жители пожаловались на уплотнительную застройку, из-за которой их дома могут снести. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, и. о. руководителя челябинского следкома Константину Правосудову поручено доложить о ходе и результате проверки.
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