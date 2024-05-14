Бастрыкин взял на контроль видеожалобу жителей челябинского поселка Первоозерный

14 мая 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин контролирует ход процессуальной проверки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку ситуации в челябинском поселке Первоозерный, жители которого пожаловались на уплотнительную застройку, из-за которой их дома могут снести. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, и. о. руководителя челябинского следкома Константину Правосудову поручено доложить о ходе и результате проверки. «Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. И.о. руководителя СКР по Челябинской области Правосудову поручено представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — сообщает пресс-служба СК РФ. Жители поселка начали бить тревогу после того, как увидели в генплане масштабы застройки. Согласно документации, их частные дома должны быть снесены, а на их месте построят новый микрорайон. При этом согласия на внесение изменений и последующий снос они не давали. В мэрии поспешили успокоить жителей. Им сообщили, что дома сносить не будут. Генплан необходимо дорабатывать. Этим и будут заниматься на публичных слушаниях, которые запланированы на 16 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку ситуации в челябинском поселке Первоозерный, жители которого пожаловались на уплотнительную застройку, из-за которой их дома могут снести. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, и. о. руководителя челябинского следкома Константину Правосудову поручено доложить о ходе и результате проверки. «Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. И.о. руководителя СКР по Челябинской области Правосудову поручено представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — сообщает пресс-служба СК РФ. Жители поселка начали бить тревогу после того, как увидели в генплане масштабы застройки. Согласно документации, их частные дома должны быть снесены, а на их месте построят новый микрорайон. При этом согласия на внесение изменений и последующий снос они не давали. В мэрии поспешили успокоить жителей. Им сообщили, что дома сносить не будут. Генплан необходимо дорабатывать. Этим и будут заниматься на публичных слушаниях, которые запланированы на 16 мая.