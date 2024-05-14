Бастрыкин взял на контроль видеожалобу жителей челябинского поселка Первоозерный

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин контролирует ход процессуальной проверки Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку ситуации в челябинском поселке Первоозерный, жители которого пожаловались на уплотнительную застройку, из-за которой их дома могут снести. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, и. о. руководителя челябинского следкома Константину Правосудову поручено доложить о ходе и результате проверки.

«Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. И.о. руководителя СКР по Челябинской области Правосудову поручено представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Жители поселка начали бить тревогу после того, как увидели в генплане масштабы застройки. Согласно документации, их частные дома должны быть снесены, а на их месте построят новый микрорайон. При этом согласия на внесение изменений и последующий снос они не давали.

В мэрии поспешили успокоить жителей. Им сообщили, что дома сносить не будут. Генплан необходимо дорабатывать. Этим и будут заниматься на публичных слушаниях, которые запланированы на 16 мая.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку ситуации в челябинском поселке Первоозерный, жители которого пожаловались на уплотнительную застройку, из-за которой их дома могут снести. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, и. о. руководителя челябинского следкома Константину Правосудову поручено доложить о ходе и результате проверки. «Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. И.о. руководителя СКР по Челябинской области Правосудову поручено представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — сообщает пресс-служба СК РФ. Жители поселка начали бить тревогу после того, как увидели в генплане масштабы застройки. Согласно документации, их частные дома должны быть снесены, а на их месте построят новый микрорайон. При этом согласия на внесение изменений и последующий снос они не давали. В мэрии поспешили успокоить жителей. Им сообщили, что дома сносить не будут. Генплан необходимо дорабатывать. Этим и будут заниматься на публичных слушаниях, которые запланированы на 16 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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