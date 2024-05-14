В Грузии протестующие пытаются штурмовать парламент. Видео

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Протесты в Грузии возобновились с новой силой после решения парламента Фото:

После одобрения грузинским парламентом закона об иноагентах в стране начались новые протесты. Люди пытаются штурмовать парламент, активно работает спецназ. Об этом пишут СМИ.

«В парламенте Грузии введен красный уровень опасности из-за беспорядков на митинге против закона об иноагентах. Спецназ начал оттеснять протестующих с проспекта Руставели у парламента в Тбилиси», — передает ТАСС.

На внешнем периметре парламента установлен забор. Однако протестующим удалось его вскрыть. На площади недалеко от здания собрались около 200 человек, передает telegram-канал «Осторожно, новости». МВД страны призывают митингующих унять пыл. Также там предупредили о возможных последствиях.

За закон об иноагентах проголосовало большинство грузинских депутатов. Во время обсуждения его в стране шли массовые протесты.

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После одобрения грузинским парламентом закона об иноагентах в стране начались новые протесты. Люди пытаются штурмовать парламент, активно работает спецназ. Об этом пишут СМИ. «В парламенте Грузии введен красный уровень опасности из-за беспорядков на митинге против закона об иноагентах. Спецназ начал оттеснять протестующих с проспекта Руставели у парламента в Тбилиси», — передает ТАСС. На внешнем периметре парламента установлен забор. Однако протестующим удалось его вскрыть. На площади недалеко от здания собрались около 200 человек, передает telegram-канал «Осторожно, новости». МВД страны призывают митингующих унять пыл. Также там предупредили о возможных последствиях. За закон об иноагентах проголосовало большинство грузинских депутатов. Во время обсуждения его в стране шли массовые протесты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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