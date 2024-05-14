После одобрения грузинским парламентом закона об иноагентах в стране начались новые протесты. Люди пытаются штурмовать парламент, активно работает спецназ. Об этом пишут СМИ.
«В парламенте Грузии введен красный уровень опасности из-за беспорядков на митинге против закона об иноагентах. Спецназ начал оттеснять протестующих с проспекта Руставели у парламента в Тбилиси», — передает ТАСС.
На внешнем периметре парламента установлен забор. Однако протестующим удалось его вскрыть. На площади недалеко от здания собрались около 200 человек, передает telegram-канал «Осторожно, новости». МВД страны призывают митингующих унять пыл. Также там предупредили о возможных последствиях.
За закон об иноагентах проголосовало большинство грузинских депутатов. Во время обсуждения его в стране шли массовые протесты.
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