В Грузии протестующие пытаются штурмовать парламент. Видео

14 мая 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Протесты в Грузии возобновились с новой силой после решения парламента Фото: Михаил Егиков/ТАСС После одобрения грузинским парламентом закона об иноагентах в стране начались новые протесты. Люди пытаются штурмовать парламент, активно работает спецназ. Об этом пишут СМИ. «В парламенте Грузии введен красный уровень опасности из-за беспорядков на митинге против закона об иноагентах. Спецназ начал оттеснять протестующих с проспекта Руставели у парламента в Тбилиси», — передает ТАСС. На внешнем периметре парламента установлен забор. Однако протестующим удалось его вскрыть. На площади недалеко от здания собрались около 200 человек, передает telegram-канал «Осторожно, новости». МВД страны призывают митингующих унять пыл. Также там предупредили о возможных последствиях. За закон об иноагентах проголосовало большинство грузинских депутатов. Во время обсуждения его в стране шли массовые протесты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После одобрения грузинским парламентом закона об иноагентах в стране начались новые протесты. Люди пытаются штурмовать парламент, активно работает спецназ. Об этом пишут СМИ. «В парламенте Грузии введен красный уровень опасности из-за беспорядков на митинге против закона об иноагентах. Спецназ начал оттеснять протестующих с проспекта Руставели у парламента в Тбилиси», — передает ТАСС. На внешнем периметре парламента установлен забор. Однако протестующим удалось его вскрыть. На площади недалеко от здания собрались около 200 человек, передает telegram-канал «Осторожно, новости». МВД страны призывают митингующих унять пыл. Также там предупредили о возможных последствиях. За закон об иноагентах проголосовало большинство грузинских депутатов. Во время обсуждения его в стране шли массовые протесты.