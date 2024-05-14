«Макфа» челябинского экс-губернатора Юревича оспорила решение о национализации

Юристы, представляющие интересы холдинга «Макфа», основанного челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем, оспорили решение о немедленной национализации компании. Согласно базе данных Центрального райсуда Челябинска, жалоба на решение была зарегистрирована 13 мая.
«Заявителем апелляционной жалобы выступает ответчик. 13 мая она была зарегистрирована», — говорится в базе данных суда.
По словам адвоката Павла Хлюстова, которого цитирует РБК, причиной жалобы стал тот факт, что суд постановил немедленно передать «Макфу» государству. «Еще до проверки законности решения в апелляционном суде предприятие перейдет под контроль Росимущества», — отметил он.
28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный райсуд Челябинска о передаче в пользу государства всех активов «Макфа». В тот же день на активы был наложен арест. Как считают в Генпрокуратуре, бизнес связанный с «Макфой» имеет коррупционное происхождение. Два основателя холдинга, экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов обвиняются в получении взяток и находятся в розыске. 8 мая суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, 34 актива перешли в собственность государства.
Сразу после заседания адвокаты «Макфы» и Юревича заявили, что будут оспаривать решение суда. Кроме того, подан иск на 100 млн рублей к телеканалу «Россия 1» и шоу «Малахов». В эфире этого шоу, после того как Генпрокуратура заявила требования, вышла передача о «Макфе» и Юревиче. Адвокаты экс-губернатора сочли сведения, озвученные в шоу, клеветническими.
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