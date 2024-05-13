Челябинский экс-губернатор Юревич требует 100 млн рублей у Малахова и «России 1»

13 мая 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Михаил Юревич требует сатисфакции в размере 100 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на 100 миллионов рублей к авторам шоу «Малахов» и телеканалу «Россия 1». Об этом заявил 15 мая адвокат экс-чиновника Игорь Трунов. «Для нас удивительно, что на федеральном канале звучат утверждения, что совершен какой-то целый букет преступлений. При этом известно, что до сих пор нет ни одного судебного решения, вступившего в законную силу. Да, ведется расследование последние восемь лет. Но, судя по тому, что происходит, доказательств нет. Одни голословные заявления. Но когда такие заявления звучат в суде — это допустимо, когда такие заявления звучат на федеральном канале — это нарушает права и свободы граждан, и презумпцию невиновности. Когда федеральный канал на всю страну называет человека коррупционером и мошенником — это определенная мера давления и влияния на суд», — пояснил URA.RU адвокат. Как пояснил в разговоре с корреспондентом URA.RU Трунов, иск направлен в Пресненский районный суд Москвы. Ответчиками указаны телеканал «Россия 1», сетевое издание «Смотрим», ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», автор Андрей Малахов. Юристы Юревича требуют признать прозвучавшие на шоу сведения не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца и опровергнуть их. «Указанная телепрограмма по своей направленности носила характер, порочащий личность истца и его доброе имя, с целью подрыва его добросовестности в условиях предъявления Генпрокуратурой РФ исковых требований об изъятии 100% акций АО „Макфа“ и других активов, принадлежащих членам семьи истца и иным гражданам», — говорится в тексте заявления (есть в распоряжении URA.RU). Иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства акций предприятий «Макфы», расположенных в Челябинской, Свердловской, Курганской и иных областях РФ поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. В ходе дальнейшего разбирательства адвокаты холдинга сообщили, что экс-владельцы компании готовы выкупить у государства ее активы, а также ежегодно жертвовать 1 млрд рублей на нужды СВО. Однако 8 мая иск был полностью удовлетворен. Адвокаты Юревича, покинув зал заседаний, заявили, что решение будет обжаловано в вышестоящих инстанциях, поскольку принято со множеством нарушений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на 100 миллионов рублей к авторам шоу «Малахов» и телеканалу «Россия 1». Об этом заявил 15 мая адвокат экс-чиновника Игорь Трунов. «Для нас удивительно, что на федеральном канале звучат утверждения, что совершен какой-то целый букет преступлений. При этом известно, что до сих пор нет ни одного судебного решения, вступившего в законную силу. Да, ведется расследование последние восемь лет. Но, судя по тому, что происходит, доказательств нет. Одни голословные заявления. Но когда такие заявления звучат в суде — это допустимо, когда такие заявления звучат на федеральном канале — это нарушает права и свободы граждан, и презумпцию невиновности. Когда федеральный канал на всю страну называет человека коррупционером и мошенником — это определенная мера давления и влияния на суд», — пояснил URA.RU адвокат. Как пояснил в разговоре с корреспондентом URA.RU Трунов, иск направлен в Пресненский районный суд Москвы. Ответчиками указаны телеканал «Россия 1», сетевое издание «Смотрим», ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», автор Андрей Малахов. Юристы Юревича требуют признать прозвучавшие на шоу сведения не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца и опровергнуть их. «Указанная телепрограмма по своей направленности носила характер, порочащий личность истца и его доброе имя, с целью подрыва его добросовестности в условиях предъявления Генпрокуратурой РФ исковых требований об изъятии 100% акций АО „Макфа“ и других активов, принадлежащих членам семьи истца и иным гражданам», — говорится в тексте заявления (есть в распоряжении URA.RU). Иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства акций предприятий «Макфы», расположенных в Челябинской, Свердловской, Курганской и иных областях РФ поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. В ходе дальнейшего разбирательства адвокаты холдинга сообщили, что экс-владельцы компании готовы выкупить у государства ее активы, а также ежегодно жертвовать 1 млрд рублей на нужды СВО. Однако 8 мая иск был полностью удовлетворен. Адвокаты Юревича, покинув зал заседаний, заявили, что решение будет обжаловано в вышестоящих инстанциях, поскольку принято со множеством нарушений.