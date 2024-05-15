Востоковед Гаджиев: Турция рискует стать парламентской республикой

Турция рискует сменить форму правления с президентской на парламентскую. Поэтому задача оппозиции сейчас показать слабые стороны правящей Партии справедливости и развития. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной Турции, кандидат исторических наук Амур Гаджиев.
Ночью 15 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста о возможной попытке госпереворота в рядах правоохранительных органов. Произошло это после предупреждения лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели. Тот высказал опасение о возможности повторения попытки госпереворота 2016 года в Турции. Ранее в Управлении безопасности Анкары прошел ряд увольнений и задержаний сотрудников полиции. Причиной стало подозрение в причастности их к преступной организации. Главная прокуратура в Анкаре приступила к расследованию предполагаемого заговора.
"Сейчас активно обсуждается тема новой Конституции и возвращения в Турции парламентской системы власти. Поэтому оппозиция заинтересована в том, чтобы как можно лучше показать слабые позиции правящей партии, ее некомпетентность в ряде вопросов, особенно касающихся экономических и внутренней политики. И довести дело до досрочных выборов президентских и парламентских. Это их одна из задач", — поделился Амур Гаджиев.
При этом директор Центра изучения современной Турции подчеркнул, что в этот раз в попытках госпереворота исходит от полиции. "Здесь есть нюанс. Если попытка госпереворота в 2016 году больше исходила от армии, и даже не от верхушки, а от полковника среднего звена армейской бюрократии, то сейчас вопросов больше возникает к службам безопасности. А точнее, к службам охраны правопорядка, то есть к полиции", — отметил он.
По словам научного сотрудника, турецкое общество уже списывает со счетов действующего президента страны и грезит изменениями, которые, по их мнению, должны произойти стремительно. "Очевидно то, что какие-то протестные волнения будут и, возможно, будут нарастать.
Это связано с тем, что некоторая часть турецкого общества требует тех самых перемен, но в ускоренном режиме. По их мнению, все дело ведется к завершению эпохи Эрдогана, эпохи Партии справедливости и развития.
После 31 марта 2024 года [когда в Турции проходили муниципальные выборы] возникла новая политическая реальность и под нее нужно подвести соответствующую бюрократию, администрацию и так далее. Оппозиция победила в крупных городах, таких как Стамбул, Анкара, Измир, Анталия. Соответственно, необходимо уже проводить перемены. Отказ от тех реформ, которые в свое время провел Эрдоган", — сообщил Гаджиев.
Собеседник агентства добавил, что в госперевороте может быть заинтересован и Запад. "Есть версия, что Запад не оставляет задачу свергнуть Эрдогана. Эксперты обращают внимание на то, что должен был состояться в мае визит Эрдогана в США для его встречи с Джо Байденом (американский президент). Она была отменена. Некоторые считают, что лидеры не смогли договориться. Турция потребовала окончательного разрыва отношений США с группировками, которые она считает террористическими. При этом страна продолжает наращивать взаимодействие с Россией в военно-технической сфере. Официальная позиция, конечно, состоит в том, что встреча была не отменена, а перенесена на неопределенный срок. Но уже можно предположить, что Эрдоган уже стал на Западе "нерукопожатным". Следующая стадия — это проведение какой-то акции, чтобы окончательно расшатать позиции турецкого президента и ускорить процесс перемен в республике", — рассказал эксперт.
В 2016 году группа военных в Турции в ночь с 15 на 16 июля предприняла попытку военного переворота, блокируя ряд стратегически важных объектов в городах: Анкара, Стамбул, Конье, Мармарис, Малатье и Карс. Однако спустя несколько часов мятеж был подавлен.
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