Ганчев: ВСУ обстреляли село в Харьковской области

15 мая 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли село Токаревка Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области пострадало село Токаревка в результате обстрелов Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил глава Военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. «Украинские неонацисты обстреляли село Токаревка Харьковской области», — написал Ганчев в telegram-канале. Он сообщил, что в результате взрыва пострадал мирный житель. Он получил контузию. Сейчас ему оказывают помощь медики. Ранее генштаб ВСУ заявил о переброске резервов под Харьков из-за продвижения ВС России. По его словам, российские военные активизировались в районе Волчанска, сейчас там ведутся бои. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харьковской области пострадало село Токаревка в результате обстрелов Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил глава Военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. «Украинские неонацисты обстреляли село Токаревка Харьковской области», — написал Ганчев в telegram-канале. Он сообщил, что в результате взрыва пострадал мирный житель. Он получил контузию. Сейчас ему оказывают помощь медики. Ранее генштаб ВСУ заявил о переброске резервов под Харьков из-за продвижения ВС России. По его словам, российские военные активизировались в районе Волчанска, сейчас там ведутся бои.