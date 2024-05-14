Ганчев: ВСУ обстреляли село в Харьковской области

В Харьковской области пострадало село Токаревка в результате обстрелов Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил глава Военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«Украинские неонацисты обстреляли село Токаревка Харьковской области», — написал Ганчев в telegram-канале. Он сообщил, что в результате взрыва пострадал мирный житель. Он получил контузию. Сейчас ему оказывают помощь медики.
Ранее генштаб ВСУ заявил о переброске резервов под Харьков из-за продвижения ВС России. По его словам, российские военные активизировались в районе Волчанска, сейчас там ведутся бои.
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