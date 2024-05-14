14 мая 2024

Ганчев: ВСУ обстреляли село в Харьковской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
ВСУ обстреляли село Токаревка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Харьковской области пострадало село Токаревка в результате обстрелов Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил глава Военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Украинские неонацисты обстреляли село Токаревка Харьковской области», — написал Ганчев в telegram-канале. Он сообщил, что в результате взрыва пострадал мирный житель. Он получил контузию. Сейчас ему оказывают помощь медики.

Ранее генштаб ВСУ заявил о переброске резервов под Харьков из-за продвижения ВС России. По его словам, российские военные активизировались в районе Волчанска, сейчас там ведутся бои.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Харьковской области пострадало село Токаревка в результате обстрелов Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил глава Военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. «Украинские неонацисты обстреляли село Токаревка Харьковской области», — написал Ганчев в telegram-канале. Он сообщил, что в результате взрыва пострадал мирный житель. Он получил контузию. Сейчас ему оказывают помощь медики. Ранее генштаб ВСУ заявил о переброске резервов под Харьков из-за продвижения ВС России. По его словам, российские военные активизировались в районе Волчанска, сейчас там ведутся бои.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...