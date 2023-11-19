Продюсер Максим Фадеев планирует провести в Узбекистане аналог «Евровидения»

19 ноября 2023 в 20:32 Размер текста - 17 +

Окончательная концепция фестиваля пока находится в разработке Фото: Дарья Попова © URA.RU Продюсер Максим Фадеев рассказал о планах, связанных с запуском международного фестиваля «Евроазия». Он должен стать аналогом «Евровидения». По словам родившегося в Кургане музыканта, главной площадкой для проведения конкурса станет Узбекистан, странами-хозяйками выступят Турция и Россия. «Визуально „Евроазия“ задумана как международная музыкальная „Олимпиада“. Проводить мы его будем ежегодно в августе. Штабы в трех странах уже начали работу по организации приема заявок от стран-участниц», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале. Поводом для реакции Фадеева послужило заявлением Минкульта РФ. Глава ведомства Ольга Любимова выступила с инициативой создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и музыкальный конкурс «ИнтерВидение», который станет аналогом «Евровидения».

Продюсер Максим Фадеев рассказал о планах, связанных с запуском международного фестиваля «Евроазия». Он должен стать аналогом «Евровидения». По словам родившегося в Кургане музыканта, главной площадкой для проведения конкурса станет Узбекистан, странами-хозяйками выступят Турция и Россия. «Визуально „Евроазия“ задумана как международная музыкальная „Олимпиада“. Проводить мы его будем ежегодно в августе. Штабы в трех странах уже начали работу по организации приема заявок от стран-участниц», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале. Поводом для реакции Фадеева послужило заявлением Минкульта РФ. Глава ведомства Ольга Любимова выступила с инициативой создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и музыкальный конкурс «ИнтерВидение», который станет аналогом «Евровидения».