Продюсер Максим Фадеев планирует провести в Узбекистане аналог «Евровидения»

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Концерт группы Tesla Boy в «Доме Печати». Екатеринбург, концерт, микрофон, дом печати, вокал, tesla boy, певец, руки
Окончательная концепция фестиваля пока находится в разработке Фото:

Продюсер Максим Фадеев рассказал о планах, связанных с запуском международного фестиваля «Евроазия». Он должен стать аналогом «Евровидения». По словам родившегося в Кургане музыканта, главной площадкой для проведения конкурса станет Узбекистан, странами-хозяйками выступят Турция и Россия.

«Визуально „Евроазия“ задумана как международная музыкальная „Олимпиада“. Проводить мы его будем ежегодно в августе. Штабы в трех странах уже начали работу по организации приема заявок от стран-участниц», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале.

Поводом для реакции Фадеева послужило заявлением Минкульта РФ. Глава ведомства Ольга Любимова выступила с инициативой создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и музыкальный конкурс «ИнтерВидение», который станет аналогом «Евровидения».

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Продюсер Максим Фадеев рассказал о планах, связанных с запуском международного фестиваля «Евроазия». Он должен стать аналогом «Евровидения». По словам родившегося в Кургане музыканта, главной площадкой для проведения конкурса станет Узбекистан, странами-хозяйками выступят Турция и Россия. «Визуально „Евроазия“ задумана как международная музыкальная „Олимпиада“. Проводить мы его будем ежегодно в августе. Штабы в трех странах уже начали работу по организации приема заявок от стран-участниц», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале. Поводом для реакции Фадеева послужило заявлением Минкульта РФ. Глава ведомства Ольга Любимова выступила с инициативой создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и музыкальный конкурс «ИнтерВидение», который станет аналогом «Евровидения».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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