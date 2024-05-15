Путин назначит новых врио глав регионов в ближайшую неделю

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Путин скоро назначит врио глав субъектов России Фото:

Вместо губернаторов регионов, которые перешли на работу в правительство страны, президент РФ Владимир Путин назначит новых врио в ближайшую неделю. Об этом рассказали источники, близкие к администрации президента (АП).

«Основными кандидатами на должность врио главы Кемеровской области стал мэр Тюмени Руслан Кухарук и первый замгубернатора — председатель правительства области Илья Середюк. Главными кандидатами на пост руководителя Калининградской области стали нынешний первый зампредседателя правительства региона Сергей Елисеев и замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Главой Хабаровского края могут стать замгенпрокурора, глава управления Генпрокуратуры России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Сибирском федеральном округе Дмитрий Демешин, а также первый зампред регионального правительства Александр Никитин, подчеркивают источники. Кроме них, рассматриваются кандидатуры руководителя Росреестра Олега Скуфинского и заместителя полпреда президента в ДФО Дениса Андреева. Возможным кандидатом на пост главы Курской области стал первый заместитель губернатора — председателя правительства Курской области Алексей Смирнов, отмечают источники, близкие к АП.

Ранее мэру Тюмени Руслану Кухаруку пророчили должность губернатора Кемеровской области. Разговоры о повышении охватили тюменскую политтусовку после выдвижения главы Кузбасса Сергея Цивилева на пост министра энергетики РФ. Вероятно, перейти на этот пост Кухаруку позволят его навыки антикризисного управленца.

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Вместо губернаторов регионов, которые перешли на работу в правительство страны, президент РФ Владимир Путин назначит новых врио в ближайшую неделю. Об этом рассказали источники, близкие к администрации президента (АП). «Основными кандидатами на должность врио главы Кемеровской области стал мэр Тюмени Руслан Кухарук и первый замгубернатора — председатель правительства области Илья Середюк. Главными кандидатами на пост руководителя Калининградской области стали нынешний первый зампредседателя правительства региона Сергей Елисеев и замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Главой Хабаровского края могут стать замгенпрокурора, глава управления Генпрокуратуры России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Сибирском федеральном округе Дмитрий Демешин, а также первый зампред регионального правительства Александр Никитин, подчеркивают источники. Кроме них, рассматриваются кандидатуры руководителя Росреестра Олега Скуфинского и заместителя полпреда президента в ДФО Дениса Андреева. Возможным кандидатом на пост главы Курской области стал первый заместитель губернатора — председателя правительства Курской области Алексей Смирнов, отмечают источники, близкие к АП. Ранее мэру Тюмени Руслану Кухаруку пророчили должность губернатора Кемеровской области. Разговоры о повышении охватили тюменскую политтусовку после выдвижения главы Кузбасса Сергея Цивилева на пост министра энергетики РФ. Вероятно, перейти на этот пост Кухаруку позволят его навыки антикризисного управленца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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