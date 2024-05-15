Врио губернатора Кемеровской области стал Илья Середюк

Обязанности главы Кузбасса будет временно осуществляет председатель правительства региона Илья Середюк. Об этом сообщили пресс-службе правительства Кемеровской области.
«В соответствии с Уставом Кемеровской области ... исполнение обязанностей губернатора Кузбасса временно осуществляет председатель правительства Кузбасса Середюк И.В.», — передают РИА Новости.
Ранее Цивилева выдвинули на должность министра энергетики в составе нового правительства. Основными кандидатами на должность врио главы Кемеровской области стал мэр Тюмени Руслан Кухарук и первый замгубернатора — председатель правительства области Илья Середюк.
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