Врио губернатора Кемеровской области стал Илья Середюк

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Обязанности Цивилева будет временно исполнять первый замгубернатора Середюк
Обязанности Цивилева будет временно исполнять первый замгубернатора Середюк Фото:
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Смена правительства РФ-2024

Обязанности главы Кузбасса будет временно осуществляет председатель правительства региона Илья Середюк. Об этом сообщили пресс-службе правительства Кемеровской области.

«В соответствии с Уставом Кемеровской области ... исполнение обязанностей губернатора Кузбасса временно осуществляет председатель правительства Кузбасса Середюк И.В.», — передают РИА Новости.

Ранее Цивилева выдвинули на должность министра энергетики в составе нового правительства. Основными кандидатами на должность врио главы Кемеровской области стал мэр Тюмени Руслан Кухарук и первый замгубернатора — председатель правительства области Илья Середюк.

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Обязанности главы Кузбасса будет временно осуществляет председатель правительства региона Илья Середюк. Об этом сообщили пресс-службе правительства Кемеровской области. «В соответствии с Уставом Кемеровской области ... исполнение обязанностей губернатора Кузбасса временно осуществляет председатель правительства Кузбасса Середюк И.В.», — передают РИА Новости. Ранее Цивилева выдвинули на должность министра энергетики в составе нового правительства. Основными кандидатами на должность врио главы Кемеровской области стал мэр Тюмени Руслан Кухарук и первый замгубернатора — председатель правительства области Илья Середюк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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