РЖД заплатит 70 тысяч рублей за гибель тюменки, попавшей под поезд

15 мая 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Поезд сбил жительницу Тюмени в марте 2022 года Фото: Илья Московец © URA.RU Калининский суд Тюмени утвердил мировое соглашение между ОАО «РЖД» и жительницей Тюмени, сестра которой погибла, попав под поезд. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. За смерть родственницы компания согласилась выплатить тюменке компенсацию в размере 70 000 рублей. «Истица посчитала, что ОАО „РЖД“ причинило ей моральный вред и нравственные страдания, связанные с переживанием гибели сестры и, обратившись в суд, просила взыскать с „РЖД“ один миллион рублей компенсации морального вреда. Представители „РЖД“ предложили истице заключить мировое соглашение и в его рамках „напрямую“ компенсировать моральный вред на сумму в 70 000 рублей», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Иск о компенсации морального вреда был подан после ЧП, которое произошло 11 марта 2022 года, когда молодая девушка погибла на железнодорожном перегоне «Утяшево-Тюмень». На официальном сайте Объединенной пресс-службы судов указано, что она погибла из-за собственной неосторожности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Калининский суд Тюмени утвердил мировое соглашение между ОАО «РЖД» и жительницей Тюмени, сестра которой погибла, попав под поезд. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. За смерть родственницы компания согласилась выплатить тюменке компенсацию в размере 70 000 рублей. «Истица посчитала, что ОАО „РЖД“ причинило ей моральный вред и нравственные страдания, связанные с переживанием гибели сестры и, обратившись в суд, просила взыскать с „РЖД“ один миллион рублей компенсации морального вреда. Представители „РЖД“ предложили истице заключить мировое соглашение и в его рамках „напрямую“ компенсировать моральный вред на сумму в 70 000 рублей», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Иск о компенсации морального вреда был подан после ЧП, которое произошло 11 марта 2022 года, когда молодая девушка погибла на железнодорожном перегоне «Утяшево-Тюмень». На официальном сайте Объединенной пресс-службы судов указано, что она погибла из-за собственной неосторожности.