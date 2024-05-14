14 мая 2024

РЖД заплатит 70 тысяч рублей за гибель тюменки, попавшей под поезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, ржд, вагон, поезд
Поезд сбил жительницу Тюмени в марте 2022 года Фото:

Калининский суд Тюмени утвердил мировое соглашение между ОАО «РЖД» и жительницей Тюмени, сестра которой погибла, попав под поезд. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. За смерть родственницы компания согласилась выплатить тюменке компенсацию в размере 70 000 рублей.

«Истица посчитала, что ОАО „РЖД“ причинило ей моральный вред и нравственные страдания, связанные с переживанием гибели сестры и, обратившись в суд, просила взыскать с „РЖД“ один миллион рублей компенсации морального вреда. Представители „РЖД“ предложили истице заключить мировое соглашение и в его рамках „напрямую“ компенсировать моральный вред на сумму в 70 000 рублей», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Иск о компенсации морального вреда был подан после ЧП, которое произошло 11 марта 2022 года, когда молодая девушка погибла на железнодорожном перегоне «Утяшево-Тюмень». На официальном сайте Объединенной пресс-службы судов указано, что она погибла из-за собственной неосторожности.

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Калининский суд Тюмени утвердил мировое соглашение между ОАО «РЖД» и жительницей Тюмени, сестра которой погибла, попав под поезд. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. За смерть родственницы компания согласилась выплатить тюменке компенсацию в размере 70 000 рублей. «Истица посчитала, что ОАО „РЖД“ причинило ей моральный вред и нравственные страдания, связанные с переживанием гибели сестры и, обратившись в суд, просила взыскать с „РЖД“ один миллион рублей компенсации морального вреда. Представители „РЖД“ предложили истице заключить мировое соглашение и в его рамках „напрямую“ компенсировать моральный вред на сумму в 70 000 рублей», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Иск о компенсации морального вреда был подан после ЧП, которое произошло 11 марта 2022 года, когда молодая девушка погибла на железнодорожном перегоне «Утяшево-Тюмень». На официальном сайте Объединенной пресс-службы судов указано, что она погибла из-за собственной неосторожности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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