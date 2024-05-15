ВСУ начали перебрасывать танки Leopard на харьковское направление

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ВСУ усиливают харьковское направление танками Leopard, заявил Владимир Рогов
ВСУ усиливают харьковское направление танками Leopard, заявил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ начали направлять танки Leopard в харьковское направление в связи с продвижением российских войск в этом регионе. Об этом рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

«Сейчас враг перебрасывает подразделения нескольких бригад на харьковское направление вместе с немецкими танками Leopard-1 и Leopard-2», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что также переброске подвергаются шведские боевые машины CV 90. ВСУ прикладывают усилия для стабилизации ситуации, перебрасывая туда все доступные силы и средства, отметил Рогов.

На харьковское направление были направлены силы нескольких подразделений, включая пятую штурмовую бригаду, 57-ю мотопехотную бригаду, а также 21-ю и 93-ю механизированные бригады. Рогов подчеркнул, что самое главное сражение на данном направлении еще предстоит.

ВС РФ продолжают активные действия в Харьковской области, уже освободив несколько населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство предпринимает все необходимые шаги для укрепления обороны в этом регионе.

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ВСУ начали направлять танки Leopard в харьковское направление в связи с продвижением российских войск в этом регионе. Об этом рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. «Сейчас враг перебрасывает подразделения нескольких бригад на харьковское направление вместе с немецкими танками Leopard-1 и Leopard-2», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что также переброске подвергаются шведские боевые машины CV 90. ВСУ прикладывают усилия для стабилизации ситуации, перебрасывая туда все доступные силы и средства, отметил Рогов. На харьковское направление были направлены силы нескольких подразделений, включая пятую штурмовую бригаду, 57-ю мотопехотную бригаду, а также 21-ю и 93-ю механизированные бригады. Рогов подчеркнул, что самое главное сражение на данном направлении еще предстоит. ВС РФ продолжают активные действия в Харьковской области, уже освободив несколько населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство предпринимает все необходимые шаги для укрепления обороны в этом регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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